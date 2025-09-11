به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، الیاس حضرتی در جلسه بررسی مشکلات زیستمحیطی و تالابهای استان با اشاره به سیاست دولت در حل مشکلات زیرساختی کشور در حوزههای مختلف اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت و شخص رئیسجمهور، حضور فعال آحاد مردم و بخش خصوصی در پروژههای ملی و استانی است.
وی با بیان اینکه تجربه موفق مدرسهسازی به الگویی برای سایر پروژهها تبدیل شده است، گفت: دولت بدون اتکا به ردیفهای بودجهای توانسته است با همراهی نیروهای مردمی و خیرین، تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه را تکمیل و آماده افتتاح کند و هماکنون هفت هزار و ۴۰۰ مدرسه دیگر نیز در حال ساخت است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با تأکید بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، مردم و بخش خصوصی در احیای تالابهای گیلان و احداث شبکه فاضلابی گیلان تصریح کرد: مدل مشارکت مردمی و ترکیب ظرفیتهای دانشگاهیان، بازنشستگان متخصص، فعالان اجتماعی و اقتصادی میتواند برای حل مشکلاتی همچون رودخانهها، تالاب انزلی، سراوان و مدیریت پسماند گیلان نیز اجرا شود.
به گفته حضرتی، برای حل مشکلات کشور و زیستمحیطی استان، نمیتوان صرفاً چشم انتظار ردیفهای بودجهای بود، بلکه باید زمینهای فراهم شود تا سرمایهگذاران بخش خصوصی با انگیزهای قوی وارد میدان شوند.
وی ایجاد زیرساختهای گردشگری و فرهنگی در حاشیه رودخانهها و تالابها را از ظرفیتهای مهم سرمایهگذاری دانست و افزود: میتوان تهدیدهای زیستمحیطی را با برنامهریزی علمی و استفاده از تجربیات جهانی به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد.
ضرورت الگوبرداری از تجربه سرمایهگذاری در پروژههای فاضلاب تهران
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از تجربه سرمایهگذاری در پروژههای فاضلاب تهران خاطرنشان کرد: سرمایهگذار میتواند در یک بازه ۲۰ ساله با دریافت تدریجی هزینه از مردم، پروژههای بزرگ زیستمحیطی و زیرساختی گیلان را اجرا کند.
حضرتی حضور مردم و نخبگان در تصمیمگیریها و اجرای پروژهها را نعمتی بزرگ برای استان دانست و بیان کرد: با انسجام، انگیزه و تجربه موجود، میتوان آیندهای روشن برای توسعه گیلان رقم زد.
وی با اشاره به ظرفیت مدیریتی استان در حل مشکلات، گفت: تسلط استاندار گیلان بر موضوعات و آمار و ارقام، نعمتی بزرگ برای پیشبرد برنامههای دولت در استان است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سابقه فعالیتهای مردمی برخی شخصیتهای گیلان افزود: برخی از چهرههای گیلانی همواره بانی حرکتهای مردمی و سازماندهی جمعها بودند بدون اینکه نامی از او مطرح شود، اما اثرگذاری آنان در پیشبرد کارها محسوس بوده است.
حضرتی با بیان اینکه روحیه رئیسجمهور بر مردمیسازی اقتصاد کشور است، تصریح کرد: این سیاست نیازمند همراهی نخبگان و بدنه اجتماعی است و با وجود مدیریتی کارآمد در گیلان، میتوان از فرصتها به بهترین شکل بهره برد.
وی با تأکید بر اهتمام دولت در کوچککردن ساختار خود بیان کرد: دولت به دلیل گستردگی بیش از حد ساختار، باید خود را جمعوجور کرده و فضا را برای بخش خصوصی باز کند، لذا مسیر مردمیسازی اقتصاد هرچند با مقاومتهایی روبهرو است، اما تنها راه برونرفت از مشکلات فعلی به شمار میرود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به دیدار اخیر رئیسجمهور با مقام معظم رهبری، حضور مردم و نخبگان در حمایت از برنامههای دولت را نوعی کمک به کاهش بار مدیریتی دانست و گفت: این مسیر به نفع مردم ادامه یابد و آیندهای روشن برای گیلان رقم بخورد.
نظر شما