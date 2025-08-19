حضرتی: ایجاد اختلاف و تفرقه هدیه به دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی شامگاه سه‌شنبه در آئین باشکوه گرامیداشت روز خبرنگار ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و از جمله استاندار اصفهان، اظهار کرد: این مراسم به خیر و خوشی پایان یافت و من از همه شما سپاسگزارم، امروز مطالبی از سوی برخی خبرنگاران مطرح شد و بخشی از وظایف که به من مربوط می‌شود، با افتخار پیگیری خواهم کرد.

وی ادامه داد: در هیئت دولت تلاش می‌کنیم تا همان‌طور که لپ‌تاپ دانشجویان بیمه شد، دوربین‌ها و تجهیزات خبرنگاران و عکاسان نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرد. من تمام تلاشم را برای تحقق این امر به کار خواهم بست.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنانش به نقش کلیدی رسانه‌ها در روایت پیروزی‌های ملت ایران پرداخت و گفت: ما اصحاب رسانه، وارد نبرد سنگینی شده‌ایم و بخشی از این داستان را با موفقیت و پیروزی به پایان رسانده‌ایم. این موفقیت مرهون حضور و قدرت شماست.

حضرتی افزود: امروز وظیفه شماست که این پیروزی را روایت کنید؛ پیروزی‌ای که متعلق به همه آحاد ملت ایران است، از وفاداران تا منتقدان، از ناراضیان تا معترضان، چه در داخل و چه در خارج از کشور. شما باید این روایت را به‌گونه‌ای ارائه دهید که فهم اجتماعی و جمعی ایجاد کند و کشور را با اقتدار در برابر دشمنان حفظ کند.

وی با اشاره به تاریخ ۲۸ مرداد و کودتای آمریکا علیه دولت مردمی مصدق، اظهار کرد: ما تاریخ را خوانده‌ایم و زندگی کرده‌ایم. ۲۸ مرداد روزی بود که آمریکا علیه دولت منتخب مردم ایران کودتا کرد. این خاطره هنوز در ذهن ما است. ما با کشوری که نخست‌وزیر منتخب مردم را با کودتا سرنگون کرد، مذاکره کرده‌ایم.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه در قرارداد الجزایر در سال ۱۳۵۹، ما به تمام تعهدات خود عمل کردیم، ابراز کرد: طرف مقابل اما حتی یک بند از آن را اجرا نکرد. در مذاکرات مربوط به عراق و افغانستان نیز ما به تعهداتمان پایبند بودیم اما آن‌ها نبودند.

حضرتی با اینکه در برجام نیز ما همه تعهدات خود را انجام دادیم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این را تأیید کرد، گفت: آمریکا اما با یک امضا همه چیز را زیر پا گذاشت؛ حتی شهادت حاج قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت آمریکا انجام شد.

حضرتی افزود: با این حال، استراتژی ما این بود که وارد جنگی بزرگ نشویم تا مردم و مرزهای کشورمان درگیر جنگ نشوند. ما با جدیت مذاکره کردیم نه برای وقت‌گذرانی بلکه برای تأمین منافع ملت و حل مشکلاتشان بود.

وی ادامه داد: در مذاکرات اخیر از جلسه اول تا پنجم، مکاتبات و توافقاتی ردوبدل شد تا مبنای مذاکرات بعدی قرار گیرد اما در میانه مذاکره، دشمن حمله‌ای را آغاز کرد که هدفش نه‌تنها مراکز نظامی، بلکه غیرنظامیان، کودکان و خانواده‌ها بود.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر از ما در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند که بسیاری از آن‌ها غیرنظامی بودند، به پاسخ قاطع ایران به این حملات اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از حمله رهبر انقلاب با درایت و قاطعیت فرمان دادند و جایگزینی فرماندهان انجام شد. در ساعت هشت صبح، حمله‌ای دقیق‌تر و گسترده‌تر انجام گرفت.

حضرتی ابراز کرد: در این ۱۲ روز جنگ دشمن تصور می‌کرد مردم ایران قیام خواهند کرد و اعتراضات بالا خواهد گرفت اما ملت ایران با صبر، همبستگی و شعور بالای خود نشان دادند که دشمن‌شناسی عمیقی دارند.

وی اضافه کرد: مردم از عامه تا نخبگان، از داخل تا خارج، با فهم اجتماعی خود مرزبندی روشنی با دشمن ایجاد کردند. آن‌ها اعتراضات و نارضایتی‌های خود را از مسائل داخلی جدا کردند و نشان دادند که در برابر دشمن، متحد و استوارند.

حضرتی با تمجید از نیروهای مسلح ایران، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما، از سپاه قهرمان تا ارتش دلاور با وجود از دست دادن فرماندهانشان با قدرت و تصمیم‌گیری درست عمل کردند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیات اینکه موشک‌ها و فناوری‌های بومی ما با دانش داخلی ساخته شده‌اند و در این نبرد درخشیدند، گفت: دشمن مجبور به پیشنهاد آتش‌بس شد، در شهرهای مختلف، از بندرعباس تا شمال، هیچ اضطراب و دلهره‌ای دیده نشد. مغازه‌ها باز بود، زندگی جریان داشت و حتی در مناطق شمالی، مردم با آرامش به زندگی ادامه دادند.

حضرتی تاکید کرد: این آرامش مرهون درایت مردم، دشمن‌شناسی آن‌ها و صداقت رئیس‌جمهوری است که با شفافیت و صداقت با مردم سخن می‌گوید، به انتقادات گوش می‌دهد و در صورت اشتباه آماده اصلاح است.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در حفظ همبستگی ملی، گفت: امروز وظیفه شماست که این روایت را به جهانیان منتقل کنید.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: ایجاد هر اختلافی حرکتی که به اختلاف و تفرقه دامن بزند، هدیه‌ای به دشمن است.

حضرتی افزود: ما باید همبستگی را حفظ کنیم و این کار تنها با کمک شما و رسانه‌هایتان ممکن است.