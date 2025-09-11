به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قاسم‌پور به سمت امام جمعه شهرستان کوهرنگ منصوب شد.

حجت‌الاسلام قاسمپور پیش از این به مدت ٢٠ سال سابقه تبلیغ را در مناطق مختلف از جمله شهرستان لردگان عهده‌دار بوده است.

مراسم استقبال و معارفه مردمی امامت جمعه کوهرنگ فردا جمعه از ساعت ۱۱ با حضور در گلزار شهدا و در ادامه در میعادگاه اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، در این مراسم از زحمات حجت الاسلام محمدی امام جمعه سابق شهرستان کوهرنگ قدردانی و حجت‌الاسلام قاسمپور به عنوان امام جمعه جدید معرفی می‌شود.