مریم آزمون: مجبور هستیم فشار به بازیکنان پرسپولیس نیاوریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال بانوان این باشگاه گفت: با توجه به زمان محدود، برنامههای تمرینی ویژهای طراحی کردهایم تا بازیکنان در شرایط ایدهآل برای مسابقه قرار بگیرند. هدف ما این است که فشار تمرینی بیش از حد به بازیکنان وارد نشود، زیرا از دست دادن حتی یک بازیکن میتواند در بازی اول مشکلات جدی ایجاد کند.
آزمون افزود: برای ما بسیار مهم است که تمرینات بهگونهای پیش برود که هیچ بازیکنی به دلیل فشار تمرینی آسیب نبیند. تلاش کردهایم میان شدت تمرین و زمان آن هماهنگی و تعادل ایجاد کنیم تا بازیکنان بهترین شرایط بدنی را داشته باشند.
سرمربی پرسپولیس درباره اهمیت تجربه بازیکنان تأکید کرد: از بازیکنان خواستهایم بهترین عملکردشان را ارائه دهند و از تجربیاتی که در لیگ، تیم ملی و مسابقات گذشته کسب کردهاند، استفاده کنند. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و بازیکنان باید تمرکز خود را به بالاترین حد ممکن برسانند.
وی در مورد اهمیت بازی پیشرو مقابل ایستا البرز اظهار داشت: همه بازیکنان، چه آنهایی که در زمین هستند، چه تعویضیها و حتی کسانی که بازی نمیکنند، باید تمرکز بالایی داشته باشند. ما از همین حالا آمادهسازی ذهنی و فنی تیم را شروع کردهایم تا در بازی پیشرو بهترین عملکرد را ارائه دهیم. امیدوارم بتوانیم یک بازی قدرتمند و نتیجهبخش داشته باشیم.
