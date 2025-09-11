اعضای کادر تیم فوتبال بانوان استقلال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، اولین جلسه هماهنگی تیم فوتبال بانوان استقلال در ورزشگاه مرغوبکار برگزار شد. در ابتدای این تمرین، کادرفنی و اجرایی تیم بانوان به طور رسمی معرفی شدند.

لیلا سادات محمدیان به عنوان مسئول امور بانوان و نایب حراست تیم کار فعالیت خواهد کرد و مریم کیوان‌فر به عنوان مدیر تیم معرفی شد.

کادر فنی تیم بانوان استقلال برای فصل پیش‌رو به شرح زیر است:

مریم حسن‌زاده (سرمربی)، فاطمه غلامپور و فریبا محمدمیرزا (مربی)، پرستو کرمی (مربی دروازه‌بان‌ها)، مژگان اکبری (کمک سرپرست)، مهدیه نظری (مربی بدنساز)، کتایون میرمهدیان (پزشک)، شکیبا شفیعی (فیزیوتراپ)، رقیه ریاحی (پشتیبان) و نازنین اسماعیلی (بخش رسانه) اعضای کادر تیم بانوان استقلال هستند.

پس از مراسم معارفه، بازیکنان استقلال نخستین تمرین رسمی خود را زیر نظر کادرفنی برگزار کردند.