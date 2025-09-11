حریق مغازه صافکاری در مشهد با ۴ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ظهر پنجشنبه با اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک مغازه صافکاری در مفتح شرقی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۶ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل گردیدند.

به گفته باخدا علت این حادثه در دست بررسی است.

وی از صاحبان مشاغل صنعتی خواست تا بازرسی دوره‌ای تجهیزات و نگهداری مواد خطرناک را جدی بگیرند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد همچنین تأکید کرد: استفاده از سیستم‌های هشدار گاز در چنین محیط‌هایی ضروری است.