  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

حریق مغازه صافکاری در مشهد با ۴ مصدوم

حریق مغازه صافکاری در مشهد با ۴ مصدوم

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش آتش نشانان ایستگاه ۶ برای مهار حریق یک مغازه صافکاری در مفتح شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ظهر پنجشنبه با اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک مغازه صافکاری در مفتح شرقی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۶ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل گردیدند.

به گفته باخدا علت این حادثه در دست بررسی است.

وی از صاحبان مشاغل صنعتی خواست تا بازرسی دوره‌ای تجهیزات و نگهداری مواد خطرناک را جدی بگیرند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد همچنین تأکید کرد: استفاده از سیستم‌های هشدار گاز در چنین محیط‌هایی ضروری است.

کد خبر 6586429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها