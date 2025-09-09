آتشیار وحید باخدا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه اول حریق یک دستگاه خودرو روآ بود که به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۸ به محل حادثه در خیابان طبرسی اعزام شدند و توانستند با انجام یک عملیات فوری حریق را مهار و از گسترش آن پیشگیری بعمل آورند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: دومین حادثه نیز به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و مربوط به حریق یک دستگاه پراید در ابتدای بلوار هاشمیه بود که با تلاش آتش نشانان ایستگاه ۲۷ مهار شد.

به گفته وی هر دو حادثه بدون محبوس و مصدوم به پایان رسید.



