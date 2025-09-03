https://mehrnews.com/x38W9B ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱ کد خبر 6579111 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱ تصاویری از نجات ۲۳ شهروند مشهدی در آتش سوزی الهیه مشهد - ۲۳ نفر محبوس در آتش سوزی الهیه مشهد که در بین آنها نوزاد هم بود نجات پیدا کردند. دریافت 22 MB کد خبر 6579111 کپی شد مطالب مرتبط تلاش نفسگیر آتش نشانان برای اطفای حریق مجتمع مسکونی در مشهد فوت بانوی سالمند بر اثر حریق منزل مسکونی در مشهد نجات ۱۰ نفر از حریق مجتمع مسکونی در مشهد برچسبها آتش سوزی اطفای حریق مشهد
