  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

تصاویری از نجات ۲۳ شهروند مشهدی در آتش سوزی الهیه

تصاویری از نجات ۲۳ شهروند مشهدی در آتش سوزی الهیه

مشهد - ۲۳ نفر محبوس در آتش سوزی الهیه مشهد که در بین آنها نوزاد هم بود نجات پیدا کردند.

دریافت 22 MB
کد خبر 6579111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها