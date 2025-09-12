واکنش فنلاند به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه فنلاند به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان واکنش نشان داد.

وزارت خارجه فنلاند اعلام کرد که سفیر روسیه در هلسینکی به دلیل نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسی احضار شده است.

گفتنی است که لهستان صبح چهارشنبه دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) از سرنگونی چندین پهپاد روسی که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، خبر داد. ورشو اعلام کرد این اقدام متجاوزانه با حمایت متحدان ناتو دفع و بقایای ۱۶ پهپاد بدون سرنشین در نقاط مختلف این کشور پیدا شده است.

روسیه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. یک دیپلمات ارشد روس در لهستان اعلام کرده بود این پهپادها از سمت اوکراین وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه نیز بیان کرده بود که پهپادهای این کشور در حال انجام حمله‌ای گسترده به تأسیسات نظامی در غرب اوکراین بوده‌اند، اما هیچ هدفی در خاک لهستان در دستور حمله نبوده است.