۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۱

ژن‌ها عامل تشکیل باکتری‌های روده برای مبارزه با چاقی و دیابت

محققان استرالیایی دریافته‌اند که ژن‌ها به طور فعال باکتری‌های روده را شکل می‌دهند و سلاح جدید بالقوه‌ای را علیه چاقی و دیابت آشکار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق بیانیه‌ای که توسط دانشگاه سیدنی استرالیا منتشر شد، محققان دریافتند موش‌هایی با ژن‌های خاص، پپتیدهای طبیعی یا پروتئین‌های کوچکی به نام آلفا-دفنسین تولید می‌کنند که به عنوان باغبان میکروبیوم عمل می‌کنند و باکتری‌های روده‌ای را که رشد می‌کنند شکل می‌دهند و باکتری‌های نامطلوب را از بین می‌برند.

نکته مهم این است که پپتیدهای آلفا-دفنسین در انسان نیز یافت می‌شوند که محققان معتقدند ارتباط زیادی با سلامت انسان دارد.

طبق مطالعه منتشر شده، این موش‌ها میکروبیوم‌های سالم‌تری داشتند و احتمال ابتلاء به مقاومت به انسولین، که یکی از علل اصلی دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی است، بسیار کمتر بود.

پروفسور «دیوید جیمز»، مدیر مشترک موقت دانشگاهی مرکز چارلز پرکینز دانشگاه سیدنی، گفت: «مطالعه ما نشان می‌دهد که DNA ما به طور فعال برای شکل‌دهی میکروبیوم سالم روده عمل می‌کند و این پپتیدهای شکل‌دهنده میکروبی می‌توانند روزی، در صورت مهار شدن، به سلاحی جدید علیه چاقی و دیابت تبدیل شوند.»

محققان پپتیدهای دفنسین را در آزمایشگاه سنتز کردند و آنها را به موش‌های بدون ژن خوراندند. آزمایش‌ها نشان داد که این امر موش‌ها را از اثرات منفی رژیم غذایی ناسالم محافظت می‌کند.

جیمز گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که دستکاری پپتیدهای میکروبیوم روده برای برخی افراد مفید است اما برای برخی دیگر مفید نیست و این امر پتانسیل پزشکی دقیق و خطرات تغییر میکروبیوم روده با مکمل‌ها یا رژیم‌های غذایی زودگذر را برجسته می‌کند.»

این تیم قصد دارد دفنسین‌ها را در انسان اندازه‌گیری کند تا نقش آنها را در متابولیسم و سایر بیماری‌های مزمن مانند سرطان روشن کند.

