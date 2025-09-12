به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق بیانیهای که توسط دانشگاه سیدنی استرالیا منتشر شد، محققان دریافتند موشهایی با ژنهای خاص، پپتیدهای طبیعی یا پروتئینهای کوچکی به نام آلفا-دفنسین تولید میکنند که به عنوان باغبان میکروبیوم عمل میکنند و باکتریهای رودهای را که رشد میکنند شکل میدهند و باکتریهای نامطلوب را از بین میبرند.
نکته مهم این است که پپتیدهای آلفا-دفنسین در انسان نیز یافت میشوند که محققان معتقدند ارتباط زیادی با سلامت انسان دارد.
طبق مطالعه منتشر شده، این موشها میکروبیومهای سالمتری داشتند و احتمال ابتلاء به مقاومت به انسولین، که یکی از علل اصلی دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی است، بسیار کمتر بود.
پروفسور «دیوید جیمز»، مدیر مشترک موقت دانشگاهی مرکز چارلز پرکینز دانشگاه سیدنی، گفت: «مطالعه ما نشان میدهد که DNA ما به طور فعال برای شکلدهی میکروبیوم سالم روده عمل میکند و این پپتیدهای شکلدهنده میکروبی میتوانند روزی، در صورت مهار شدن، به سلاحی جدید علیه چاقی و دیابت تبدیل شوند.»
محققان پپتیدهای دفنسین را در آزمایشگاه سنتز کردند و آنها را به موشهای بدون ژن خوراندند. آزمایشها نشان داد که این امر موشها را از اثرات منفی رژیم غذایی ناسالم محافظت میکند.
جیمز گفت: «این مطالعه نشان میدهد که دستکاری پپتیدهای میکروبیوم روده برای برخی افراد مفید است اما برای برخی دیگر مفید نیست و این امر پتانسیل پزشکی دقیق و خطرات تغییر میکروبیوم روده با مکملها یا رژیمهای غذایی زودگذر را برجسته میکند.»
این تیم قصد دارد دفنسینها را در انسان اندازهگیری کند تا نقش آنها را در متابولیسم و سایر بیماریهای مزمن مانند سرطان روشن کند.
