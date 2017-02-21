نقش باکتری های روده در بروز آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نتایج مطالعه محققان سوئدی، موش های مبتلا به آلزایمر که بعد از پرورش یافتن هیچ باکتری روده ای نداشتند، به شکل قابل توجهی دارای مقادیر کمتر پلاک بتاآمیلوئید در مغزشان بودند. وجود این پلاک ها نشانه بیماری آلزایمر است.

در ادامه دانشمندان باکتری های روده را از موش های مبتلا به آلزایمر به موش های بدون باکتری منتقل کردند و دریافتند این موش ها در مغزشان دارای پلاک های بیشتر بتاآمیلوئید بودند.

این نتایج به اثبات این موضوع کمک می کند که باکتری های روده نقش مهمی در تسریع بیماری آلزایمر دارند.

فریدا فک هالنیوس، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این نتایج بدین معناست که ما می توانیم به دنبال راه های جدید پیشگیری از این بیماری و به تاخیر انداختن آن باشیم.»

بیماری آلزایمر تنها بیماری مرتبط با باکتری های روده نیست. طبق نتایج تحقیقاتی، باکتری ها، ویروس ها و قارچ های ساکن در روده ما، که به آنها میکروبیوم روده اطلاق می شود، به ما در هضم غذا و تولید ویتامین ها کمک می کنند.

بعلاوه این میکروب ها سیگنال های را به سیستم ایمنی بدن فرستاده و مولکول های کوچکی را تولید می کنند که به عملکرد بهتر مغز ما کمک می نماید.