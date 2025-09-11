اهدای نشان هنری به مجتبی راعی و نامگذاری ۲ سالن در سازمان سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، آیین اهدای گواهینامه درجه یک هنری به مجتبی راعی و نام‌گذاری ۲ سالن سازمان سینمایی به نام‌های سیف‌الله داد و مهدی مسعودشاهی در سازمان سینمایی برگزار شد.

در ابتدای مراسم بزرگداشت مجتبی راعی روح‌الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با بیان اینکه باعث افتخار و خرسندی است که امروز مراسمی درباره راعی سینمای ایران داریم، گفت: خوشحالم این مراسم در میان هنرمندان جای خود را پیدا کرده است و ما نیز مراقب خواهیم بود که چنین نشانی به اهل و درجه یک‌های هنر اعطا شود.

وی ادامه داد: راعی به معنای حامی، نگهبان و پشتیبان است و پیش از این هم تجربه بچه‌های مدرسه ملی سینمای ایران همواره حمایت‌گری آقای راعی بوده است. به نظر من ایشان پیش از کارگردان بودن، معلم بسیار خوبی هستند.

در ادامه این مراسم ویدئویی از آثار این هنرمند به نمایش درآمد.

قصه‌های راعی همیشه تاثیرگذار بوده است

در بخش دیگری از این مراسم حسین زندباف تدوینگر باسابقه سینما نیز درباره این هنرمند گفت: مجتبی راعی جزو افتخارات سینمای ما است. بزرگانی در سینما داریم که دنیا را متحیر کرده‌اند، مانند مجتبی راعی، عباس کیارستمی و ... خاطرم است یکی از فیلم‌های کیارستمی را تهیه کرده بودم و زمانی که به جشنواره‌ها می‌رفتیم، ناخودآگاه اسم کیارستمی می‌آمد همه می‌ایستادند. خوشبختانه ما در تمام حرفه‌ها چنین بزرگانی داریم. یادم می‌آید زمانی جشنواره‌های دنیا افتخارشان این بود که فیلمی از ایران در رویدادهایشان حضور داشته باشد و امیدوارم سینمای ارزشمند ما باز هم به آن روزها بازگردد.

وی با بیان اینکه راعی سینمایی مولف دارد و قصه‌ها را خود می‌نویسد، ادامه داد: به همین دلیل است که قصه‌های تاثیرگذاری دارند و امیدوارم جوان‌های ما این مسیر را از چنین بزرگان و آثارشان یاد بگیرند.

راعی درصدد منافع معیشتی خود نیست

حسین محجوب بازیگر سینما از دیگر سخنران این مراسم نیز تصریح کرد: بیش از سی و چند سال است که این هنرمند با ارزش را می‌شناسم و در صدق و راستی او هیچ شکی ندارم. ایشان هیچ وقت درصدد منافع معیشتی خود نیست به همین دلیل هم منزل و آپارتمانی از خود ندارد و می‌دانم بارها خانه‌اش را عوض کرده است.

راعی پیش از کارگردان بودن استاد است

محمود پاک‌نیت از بازیگرانی که در اکثر آثار راعی نقش‌آفرینی داشته است، بیان کرد: در هشت اثر مجتبی راعی حضور داشته‌ام و در طول این مدت درس‌های بسیاری از ایشان آموخته‌ام. ما از چنین عزیزانی که با دل و جان کار می‌کنند، یاد می‌گیریم.

وی عنوان کرد: مجتبی راعی پیش از کارگردان بودن، یک استاد و مدرس است و هر کسی با او کار کرده حتماً از او یاد گرفته و در کنار او لذت برده است. جا دارد مسئولان ما بیشتر به فکر این عزیزان باشند.

راعی دغدغه‌مند و شجاع است

محمد داوودی فیلمبردار باسابقه سینما نیز بیان کرد: دوستان درباره نداشته‌های آقای راعی گفتند و من از چند ویژگی شاخص ایشان خواهم گفت. درباره سینمای او بحث زیاد شده است. از ویژگی‌های خاص او می‌توان به دغدغه‌مندی، شجاعت، تعامل و پرانرژی بودن اشاره کرد.

در بخش دیگری از این مراسم کامران ملکی که اجرای برنامه را بر عهده داشت، گفت: امروز قرار است ۲ سالن در سازمان سینمایی نامگذاری شود که این هم مراسم خاص خود را نیاز داشت اما آقای راعی از یکی شدن این برنامه در مراسم خود، استقبال کردند. این ۲ سالن در آستانه روز ملی سینما به نام مرحوم سیف‌الله داد و مرحوم مهدی مسعودشاهی نامگذاری شده است. مدیرانی که نقش ویژه ای در اعتلاء سینمای ایران داشتند و سینماگران خاطرات خیلی خوبی از آنها به یاد دارند.

در ادامه ویدئویی از این ۲ مدیر سینمایی فقید به نمایش درآمد.

پدرم همیشه قلبش برای فرهنگ و هنر می‌تپید

عطیه مسعودشاهی در این مراسم بیان کرد: حضور در این جلسه برای من سخت و مغتنم است. حسرت‌هایی برای من دارد و در تمام مدت به این فکر می‌کردم که اگر پدر در اینجا ایستاده بود چه می‌گفت و تلاش خواهم کرد تا در خور شان پدر صحبت کنم. آقای فریدزاده از شما سپاسگزارم که قدر هنرمندان را می‌دانید. اگر پدر اینجا بود قطعاً از بزرگداشت آقای راعی خوشحال بود و همیشه تاکید بر قدر دیدن هنرمندان داشت.

وی ادامه داد: قریب به شش ماه است که در فقدان مردی به سر می‌بریم که ما را از آموختن محروم کرده و از کنار ما رفته است. آخرین کلام ایشان در آی سی یو این بود که اگر از اینجا بیرون بیایم با آقای فریدزاده کار خواهم داشت. پدر در تمام لحظات قلبش برای هنر و فرهنگ تپید و اعتقاد داشت می‌توان از این بستر خدمت کرد. پیام همیشگی پدر این بود که ما تا هستیم کار خواهیم کرد و کار را به هر نحوی که ممکن است پیش خواهیم برد و اگر امروز هم بود تاکید داشت برای ایران عزیز هر کاری بتوانیم انجام دهیم.

نسلی که تعهد و ایمان راسخ داشتند

در ادامه رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با تبریک اعیاد پیش رو عنوان کرد: قرار گرفتن سه نام بزرگ مجتبی راعی، زنده یادان مهدی مسعودشاهی و سیف‌الله داد حُسن اتفاق است. نسلی که تعهد و ایمان راسخ داشتند که می‌توانند دنیا را تغییر بدهند. نسل عجیب و غریبی که شان معلمی داشتند.

فریدزاده ادامه داد: چیزی در این نسل وجود داشت که فراتر از عقل معاش، به عقل کلی امید داشت. البته وقتی صحبت از مناعت طبع می‌کنیم شاید برای بنده و نسل من ملموس نباشد چون مصادیق آن را ندیده‌ایم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: دوستان و نزدیکانی مانند سیف الله داد، مسعودشاهی و مجتبی راعی و … کم نبودند که با امید به میدان آمدند. آنها همواره امید داشتند که می‌توان فردا را بهتر کرد و همیشه دغدغه داشتند که نسلی درست آموزش ببینند و مسیر خود را پیدا کنند. امیدوارم این تقارن بین نام‌گذاری سالن‌ها و تقدیر از آقای راعی پشتوانه قلبی برای ما باشد که مسیر درستی را با همت همه عزیزان رقم بزنیم.

مسعودشاهی و سیف‌الله داد هیچ وقت دین خود را به فروش نگذاشتند

در بخش دیگر این مراسم مجتبی راعی با بیان اینکه خوشحال است در این مراسم از دوستانش یاد شده است، گفت: یادم می‌آید وقتی فیلم اولم را می‌ساختم آقای انوار گفتند باید فیلم را ببینند و با زنده یاد سلحشور که تهیه کننده فیلم بود، پیش ایشان رفتیم و تا من را دیدند گفتند این می‌تواند.

وی ضمن خوشامدگویی به خانواده مسعودشاهی ادامه داد: من یکی از محصولات مدیریت زنده یاد مسعودشاهی هستم و سیف الله داد هم که از تعریف من بی نیاز است. شهادت می‌دهم که این ۲ عزیز بسیار متدین بودند و هیچ وقت دین خود را به فروش نگذاشتند. آنها هر کاری می‌کردند باز هم خود را بدهکار می‌دانستند، من واقعاً از این بزرگان یاد گرفته‌ام.

راعی با اشاره به گواهینامه هنری بیان کرد: در دولت خدمت به من گفتند بیایید تا این نشان را به شما بدهیم و من قبول نکردم اما الان با امیدهایی پذیرفتم و آمدم.

این کارگردان ادامه داد: در چهل سالگی انقلاب، تلویزیون چند نفر را دعوت کرد و آنها به انوار و بهشتی انتقاد می کردند و عده‌ای هم از دهه شصت به عنوان دهه طلایی سینما یاد می کنند. حال حرف من این است که اگر آنها خیانت کردند چطور دهه طلایی سینمای ما بوده است؟ اگر واقعاً چنین است از آقای فریدزاده خواهش می‌کنم شما هم خیانت کنید تا باز دوره‌ای طلایی داشته باشیم. اکثر فیلمسازان مهم بهترین فیلم هایشان را در آن ایام ساختند. در آن دوره بیضایی، تقوایی، تبریزی، میرکریمی و … فیلم می‌ساختند. هر ۲ جناح فعال بودند و هیچ مزاحمتی برای هم نداشتند و کار آسان‌تر بود.

در پایان این مراسم گواهینامه درجه یک هنری با حضور رئیس سازمان سینمایی، عبدالرحیم سعیدی‌راد رئیس امور فرهنگ و ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه و عضو شورای ارزشیابی هنرمندان، سید روح‌اله حسینی و شهرزاد راستانی مدیرکل نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی به مجتبی راعی اهدا شد.

احمدرضا گرشاسبی کارگردان، مهوش صبرکن بازیگر، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمدرضا فرجی مدیرکل امور استان‌ها، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع، سید حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی، محمد طیب مدیرکل جشنواره‌ها و همکاری های بین‌الملل، حسین یزدان شناس مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی، میثم زندی سرپرست اداره کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و خانواده زنده‌یاد مسعودشاهی از دیگر مهمانان در این مراسم بودند.

پیش از این در مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر» گواهینامه درجه یک هنری به جهانگیر میرشکاری، سیروس الوند و ابوالفضل پورعرب نیز اهدا شده است.