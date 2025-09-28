مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در حکمی از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، مجتبی بهزادیان به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب شد.

در حکم رائد فریدزاده خطاب به مجتبی بهزادیان آمده است:

«نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت محترم ارزشیابی و نظارت، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود، همکاری و همراهی فعالان عرصه صنعت تصویر، در راستای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقاء شکوفایی سینمای کشور عزیزمان، موفق و پیروز باشید. از خداوند متعال برای شما توفیق روز افزون مسئلت دارم.»

رئیس سازمان سینمایی همچنین از خدمات میثم زندی طی دوران سرپرستی این اداره‌کل قدردانی و برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون در مسئولیت‌های آتی آرزو کرد.

میثم زندی با حکم سید روح‌اله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به عنوان دبیر ستاد صیانت از آثار و محصولات سینمایی منصوب شد.

مجتبی بهزادیان مدیرکل جدید دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم متولد ۱۳۶۳ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بیش از بیست سال در مسئولیت‌هایی همچون مدیریت سینما فرهنگ، مدیریت اجرایی سامانه فروش و اکران سینماهای کشور (سمفا)، معاونت پخش و اکران موسسه بهمن سبز و عضویت در هیئت مدیره و معاونت امور سینماها و پشتیبانی اکران موسسه سینما شهر حضوری موثر داشته است.