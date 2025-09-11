آغاز عملیات مرمت آثار تاریخی نراق با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال

محمود مرادی نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مرمت بازار تاریخی شمس‌السلطنه و کاروانسرای حاج مهدی نراقی اظهار کرد: این پروژه با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری، اداره‌کل میراث فرهنگی، اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی و شهرداری نراق به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد توسط شهرداری نراق انجام شده و نظارت فنی مرمت برعهده کارشناسان میراث فرهنگی قرار دارد.

مرادی نراقی تصریح کرد: این پروژه با هدف مرمت سقف ضلع غربی بازار تاریخی شمس‌السلطنه و بخش‌های اصلی کاروانسرای حاج مهدی نراقی در حال اجراست و در قالب آن تلاش می‌شود با حفظ اصالت معماری بومی، زمینه احیای بافت تاریخی شهر نراق فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: شهر نراق به‌عنوان یکی از قطب‌های تاریخی استان، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند علاوه بر رونق گردشگری، به ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی منطقه کمک کند.

وی تاکید کرد: تخصیص ۳۰ میلیارد ریال برای مرمت بازار و کاروانسرای تاریخی نراق می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی این شهر، افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای جایگاه نراق در نقشه گردشگری کشور را فراهم کند.