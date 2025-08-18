به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرادی نراقی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان ساوه، با گرامیداشت روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در تحقق رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی کشور بسیار مهم دانست و گفت: خبرنگاران سرمایه‌های ارزشمند جامعه‌اند که پیام مسئولان را به مردم منتقل کرده و صدای مردم را به مسئولان می‌رسانند و هرگونه اختلال در این چرخه، اطلاع‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به حجم گسترده آثار تاریخی کشور، حفاظت از آنها را وظیفه مشترک دولت و مردم دانست و گفت: شمار آثار تاریخی ایران از تنوع بالایی برخوردار است که وزارت میراث فرهنگی و حاکمیت به تنهایی نمی‌توانند از آن‌ها حفاظت کنند و مشارکت عمومی نقش کلیدی در این امر دارد.

وی افزود: در هفته گذشته در شهرستان دلیجان ۱۱ نفر به دلیل حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و در ساوه نیز با گزارش یک شهروند، سه نفر بازداشت شدند، این نمونه نشان می‌دهد که گزارش‌های مردمی در کنار تلاش نیروهای انتظامی می‌تواند به حفاظت از میراث کمک کند.

ظرفیت‌های تاریخی و جهانی ساوه

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت ساوه گفت: این شهرستان دومین اثر ثبت جهانی استان را دارد و بازار تاریخی ساوه، آثار کهن و بناهای شاخص آن، تمدنی چند هزار ساله را نشان می‌دهد، اسناد تاریخی حکایت از نقش ساوه در طول دو تا سه هزار سال گذشته دارند و حتی روایت‌هایی از نقش این منطقه در بشارت تولد حضرت مسیح (ع) وجود دارد.

نراقی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: ترکیه حتی کوچک‌ترین روایت‌ها را به فرصت گردشگری تبدیل کرده است، در حالی که ما در ساوه ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی بسیار قوی‌تری داریم که هنوز به فرصت اقتصادی تبدیل نشده است.

پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری گردشگری

وی با بیان برنامه‌های جاری در ساوه اعلام کرد: با حمایت شهرداری، شورای اسلامی شهر و نماینده مردم، پروژه‌های مرمت و بازآفرینی بازار تاریخی در دست اجرا است، همچنین یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری استان مرکزی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال در ساوه آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در سفر آتی وزیر میراث فرهنگی، این پروژه و چندین پروژه دیگر به صورت رسمی معرفی خواهند شد، همچنین جشنواره انار ساوه با همکاری همه دستگاه‌ها در سطح ملی و جهانی برگزار می‌شود.

محدودیت اعتبارات و نقش خیران

نراقی، شمار آثار تاریخی استان مرکزی را حدود یک هزار عنوان دانست و گفت: اعتبارات امسال کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال است و پاسخگوی نیازهای مرمتی نیست، بنابراین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بین‌المللی ضروری است.

صنایع دستی؛ اشتغال خانگی

وی با اشاره به فعال بودن بیش از ۸۰۰ هنرمند صنایع دستی در ساوه، اظهار کرد: بیش از ۶۷۰ نفر از این جامعه هدف به صورت خانگی فعالیت می‌کنند، بخش عمده هنرمندان بانوان هستند و حمایت از آنها شامل آموزش، تسهیلات، بیمه و حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی است.

احیای بناهای تاریخی و استفاده از فضاها

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تأکید بر احیای روح بناهای تاریخی، مسجد جامع ساوه را نمونه‌ای از تلاش برای زنده نگه داشتن کارکرد معنوی بنا دانست و گفت: برگزاری جشنواره‌ها در بناهای تاریخی، چنانچه با رعایت استانداردهای ایمنی انجام شود، به معرفی اثر کمک می‌کند و حضور مردم را افزایش می‌دهد.

اهمیت مدیریت آب و آب‌انبارها

مرادی نراقی افزود: مدیریت آب در تمدن ایرانی و استفاده از قنات‌ها، آب‌انبارها و سیستم‌های تهویه، نشان‌دهنده نبوغ ایرانیان در شرایط اقلیمی سخت است، توجه به این آثار در مدیریت شهری باید مورد تاکید قرار گیرد.

احیای بازار تاریخی ساوه

وی بازار تاریخی ساوه را یک فضای اقتصادی و فرهنگی زنده توصیف کرد و گفت: احیای بازار نیازمند همکاری شهرداری، بازاریان، دستگاه قضائی و میراث فرهنگی است و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های شهری در بافت تاریخی باید صرف توسعه همان بافت شود.

مرادی

همچنین بر شفاف‌سازی مالی شهرداری و الگوبرداری از تجارب موفق دیگر شهرها برای مدیریت بهتر منابع و پروژه‌ها تاکید کرد.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

نراقی مشکلات تملک آثار تاریخی، ناکامی برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری، کمبود نیروی متخصص و محدودیت اعتبارات را از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و در عین حال از پیشرفت بالای پروژه کاروانسرای تاریخی آوه و پروژه‌های بزرگ گردشگری استان ابراز امیدواری کرد.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی استان اختصاص یافته است، گفت: بازارچه‌های صنایع دستی در شهرستان‌ها فعال هستند و در صورت همکاری شهرداری‌ها، بناهای تاریخی نیز می‌توانند به مراکز عرضه آثار هنرمندان تبدیل شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی تأکید کرد: موفقیت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون مشارکت مردم، همراهی رسانه‌ها و حمایت نهادهای مختلف امکان‌پذیر نیست و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و جامعه محلی، کلید حفظ هویت و توسعه استان است.