صنایع کم‌مصرف مشمول حمایت‌های ویژه وزارت صمت می‌شوند

بجنورد- معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای صنعتی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، از حمایت‌های ویژه برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ پنجشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: سهم تسهیلات واحدهای تولیدی سال گذشته ۴۰ درصد بود که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال پایدار به ۵۵ درصد ارتقا یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۷۱ اقدام مشخص در جهت رفع مشکلات صنایع افزود: مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی کشور شناسایی و راهکارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره ناترازی انرژی در کشور نیز گفت: واحدهای صنعتی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، از حمایت‌های ویژه برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای کاهش خسارت ناشی از کمبود انرژی نیز تدابیری اندیشیده شده تا تولیدکنندگان آسیب کمتری متحمل شوند.

شیخ بیان کرد: ناترازی انرژی در کنار مشکلات بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و سایر حوزه‌ها فشارهایی بر تولیدکنندگان وارد کرده است که وزارت صمت در تلاش برای رفع آن‌هاست.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این سهمیه در زمان‌های مورد نیاز در اختیار صنایع قرار خواهد

