به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ پنجشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: سهم تسهیلات واحدهای تولیدی سال گذشته ۴۰ درصد بود که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال پایدار به ۵۵ درصد ارتقا یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۷۱ اقدام مشخص در جهت رفع مشکلات صنایع افزود: مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی کشور شناسایی و راهکارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره ناترازی انرژی در کشور نیز گفت: واحدهای صنعتی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، از حمایت‌های ویژه برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای کاهش خسارت ناشی از کمبود انرژی نیز تدابیری اندیشیده شده تا تولیدکنندگان آسیب کمتری متحمل شوند.

شیخ بیان کرد: ناترازی انرژی در کنار مشکلات بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و سایر حوزه‌ها فشارهایی بر تولیدکنندگان وارد کرده است که وزارت صمت در تلاش برای رفع آن‌هاست.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این سهمیه در زمان‌های مورد نیاز در اختیار صنایع قرار خواهد