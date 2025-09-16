به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر سهشنبه در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز میزبان دکتر شیخ و هیئت همراه ایشان هستیم و یقیناً حضور ایشان هم آرامشبخش برای بخش صنعت و واحدهای تولیدی خواهد بود و هم میتواند در گرهگشایی از مشکلات مؤثر واقع شود.
وی افزود: استان کرمانشاه قریب به هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد که حدود سی هزار نفر در این بخشها مشغول به کار هستند و همین امر ضرورت نگاه ویژه وزارت صمت به تولید و اشتغال در استان را دوچندان میکند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سفرهای متعدد مسئولان وزارت صمت به استان، گفت: در ده ماه اخیر وزیر محترم صمت دو سفر به کرمانشاه داشتهاند که جا دارد از این توجه ویژه تقدیر کنم؛ همچنین حضور مستمر معاونان وزارت صمت نشاندهنده اهتمام جدی برای حل مشکلات تولید در استان است.
حبیبی در ادامه با بیان مهمترین مطالبات واحدهای تولیدی، تصریح کرد: نخستین گلایه جدی فعالان اقتصادی مربوط به عملکرد بانک مرکزی در تعیین و تأیید سهمیه ارز است؛ هرچند دفاتر تخصصی وزارت صمت همکاری مناسبی داشتهاند، اما تأخیرهای سه تا چهارماهه بانک مرکزی موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است و انتظار میرود در سطح ملی این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی موضوع حق ترانزیت برق را از دیگر دغدغههای جدی صنعتگران دانست و بیان داشت: این مسئله بهرغم توقف موقت در دیوان عدالت اداری همچنان مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد و نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
استاندار کرمانشاه همچنین به خسارتهای جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در بمبارانهای دوران جنگ، استان کرمانشاه بعد از تهران بیشترین آسیب را دید و تعدادی از واحدهای تولیدی استان نیز متحمل خسارت شدند که هنوز هم مطالباتشان در زمینه تعیین خسارت و پرداختها باقی است و باید پیگیری شود.
حبیبی با اشاره به چالش تأمین سوخت برای ژنراتورهای واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: اختلاف در سهمیهبندی سوخت و مشکلات ناشی از راندمان پایین ژنراتورها سبب گلایه واحدهای تولیدی شده است که لازم است بررسی کارشناسی در این زمینه صورت گیرد تا متناسب با نیاز واقعی واحدها، سهمیه سوخت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: خوشبختانه واحدهای صنعتی استان کرمانشاه در سطح ملی نیز خوش درخشیدهاند، بهطوریکه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی کشور با حضور رئیسجمهور و وزیر صمت، شش واحد نمونه از این استان موفق به دریافت لوح تقدیر شدند که جای افتخار و قدردانی دارد.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: در شرایط سخت تحریمها، مشکلات انرژی و فشارهای اقتصادی، هر واحد تولیدی که بتواند حتی یک کیلوگرم تولید کند یا یک اشتغال پایدار ایجاد نماید، جهادگر واقعی است و باید از تلاش آنها قدردانی کرد. یقیناً حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت در کرمانشاه مایه خیر و برکت و گرهگشای مشکلات واحدهای تولیدی خواهد بود.
نظر شما