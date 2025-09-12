به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشبینی هواشناسی، از عصر امروز تا اواسط هفته آینده، شاهد بارش باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در مناطق مختلف مازندران خواهیم بود که این شرایط میتواند موجب بالا آمدن سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآب و احتمال وقوع سیلابهای مقطعی شود.
مدیریت بحران استان از شهروندان، گردشگران و کشاورزان خواست از توقف و برپایی چادر در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند. همچنین صیادان و فعالان دریایی نسبت به تلاطم دریا و شرایط نامساعد جوی هشدار دریافت کردهاند.
این اطلاعیه تأکید کرده است که دستگاههای اجرایی و امدادی استان در آمادهباش کامل قرار دارند و از مردم خواسته شده هنگام بروز هرگونه حادثه، مراتب را سریعاً به شمارههای امدادی اعلام کنند.
