آزادی ۲۰۸ زندانی در کرمانشاه با حضور معاون دادستان کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های نظارتی قوه قضائیه و با هدف بررسی وضعیت زندانیان و عملکرد ضابطین، عباس منصوری معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور به همراه حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه روز پنجشنبه از زندان مرکزی استان کرمانشاه بازدید کردند.

این بازدید که با محوریت بررسی پرونده‌های معوق و صیانت از حقوق زندانیان انجام شد، به آزادی ۲۰۸ نفر از زندانیان پس از بررسی‌های دقیق و قانونی منجر شد.

منصوری در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم قوه قضائیه، رسیدگی سریع به وضعیت زندانیان، استفاده از مجازات‌های جایگزین و جلوگیری از اطاله دادرسی است. وی افزود: چنین اقداماتی در راستای تحقق عدالت، رعایت حقوق زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

همچنین حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه این اقدامات نشانگر عدالت‌محوری و توجه به کرامت انسانی است، تأکید کرد: روند رسیدگی به وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری در استان با جدیت ادامه خواهد یافت.

آزادی این زندانیان بخشی از برنامه گسترده‌تر قوه قضائیه در سراسر کشور برای کاهش تراکم زندان‌ها، تسهیل در روند رسیدگی قضائی و حمایت از حقوق شهروندان است.