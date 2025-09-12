  1. استانها
  2. قم
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

عفو ۱۴۰۰ زندانی در قم با موافقت مقام معظم رهبری

عفو ۱۴۰۰ زندانی در قم با موافقت مقام معظم رهبری

قم- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: تاکنون ۱۴۰۰ نفر از محکومین استان براساس موافقت مقام معظم رهبری و پیشنهاد ریاست قوه قضائیه مشمول تخفیف مجازات و عفو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب گفت: بررسی وضعیت زندانیان با دقت و سرعت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا حقوق مشمولین به طور کامل رعایت شود.

وی با تأکید بر اجرای سریع فرآیند عفو در استان، تصریح کرد: دومین جلسه کارگروه بررسی محکومین مشمول عفو، امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه، با حضور مقامات قضائی و اداری دادستانی و اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم، به صورت فوق‌العاده در زندان مرکزی قم برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: در این جلسات، اقدامات لازم برای آزادی و کاهش مجازات محکومین استان انجام و در ساعات اولیه پس از ابلاغ دستورالعمل عفو، ۲۰ نفر از زندانیان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند تا ان‌شاءالله مسیر زندگی سالم را در پیش گیرند.

کد خبر 6587252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها