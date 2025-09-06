به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در سفر به استان کرمانشاه از زندان مرکزی و توقفگاههای وسایل نقلیه موتوری بازدید کرد.وی را در این بازدید حسن خانجانی موقر مدیرکل دفتر نظارت بر امور زندانهای دادستانی کل کشور و حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همراهی میکردند.
در جریان حضور در زندان مرکزی کرمانشاه، منصوری ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان، به استماع مستقیم مشکلات و درخواستهای آنان پرداخت و دستورات لازم را برای رسیدگی سریعتر به مسائل مطرحشده صادر کرد. وی با تأکید بر اینکه توجه به وضعیت زندانیان بهویژه زندانیان تحت قرار باید در اولویت دستگاه قضائی باشد، گفت: پیگیری لازم انجام شد تا تعدادی از زندانیان بتوانند از نهادهای ارفاقی از جمله مرخصی بهرهمند شوند.
بخش دیگری از این سفر به بازدید از توقفگاههای نیروی انتظامی در سطح استان اختصاص یافت. این بازدید با هدف بررسی شرایط نگهداری خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی و ارزیابی امکانات موجود انجام گرفت.
منصوری در حاشیه این بازدید، ساماندهی وضعیت توقفگاهها را ضروری دانست و اظهار داشت: شرایط نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونهای باشد که ضمن حفظ و صیانت از اموال، حقوق شهروندان رعایت شده و از بروز هرگونه خسارت جلوگیری شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور همچنین بر تسهیل فرآیند ترخیص خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی تأکید کرد و افزود: رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه، از مطالبات جدی مردم است و دستگاههای مسئول باید اهتمام ویژهای در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر شرایط توقفگاهها خاطرنشان کرد: بهبود امکانات و بروزرسانی وضعیت نگهداری خودروهای توقیفی میتواند نقش مهمی در ارائه خدمات بهتر به شهروندان ایفا کند و این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاههای ذیربط است.
در پایان این بازدید تأکید شد که اقدامات اصلاحی و نظارتی در حوزه زندانها و توقفگاههای استان کرمانشاه همچنان ادامه خواهد داشت و مجموعه دادستانی کل کشور این موضوع را در دستور کار جدی خود قرار داده است.
