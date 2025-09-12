به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، میزان برق تحویلی به صنایع کشور ۱۰ درصد افزایش یافت. افزایش میزان برق تحویلی به بخش صنعت در حالی رخ داده است که مصرف برق کشور همچنان روندی صعودی داشته و نمودار تقاضا نشان از افزایش نیاز بازار به انرژی دارد.

امین حلم‌زاده، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی ایران، در همین رابطه و در گفتگویی تأکید کرده است: صنایع سیمانی انرژی‌بر از ابتدای تابستان تا اواسط شهریور سال جاری ۴/۴۷ درصد برق بیشتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دریافت کرده‌اند که آرامش این روزهای بازار سیمان خود مؤید این موضوع است.

این آمار نشان می‌دهد که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، دولت چهاردهم توانسته بخشی از فشار ناترازی برق بر صنایع را مدیریت کند.

فعالان حوزه صنعت در یادآوری وضعیت تابستان ۱۴۰۳، از قطعی‌های چندروزه برق، محدودیت‌های شدید حتی در ساعات نیمه‌شب و خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری سخن می‌گویند. به باور آنان، چنین شرایطی نه تنها بر روند تولید اثر گذاشت بلکه فضای عمومی کسب‌وکار صنعتی کشور را نیز با بی‌ثباتی همراه کرد. کارشناسان انرژی نیز با اشاره به ارقام موجود یادآور می‌شوند که دولت پیشین با ناترازی حدود ۶ هزار مگاوات صنعت برق را تحویل گرفت و با بیش از ۳ برابر افزایش این رقم، آن را به دولت چهاردهم سپرد.

به گفته آنان، سطح خاموشی‌های اعمال‌شده بر صنایع نیز از نیم تراوات ساعت در ابتدای دولت سیزدهم به بیش از ۵.۳ تراوات ساعت در پایان آن دوره رسید.

در این بین دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود، در کنار مدیریت مصرف، مسیر توسعه ظرفیت‌های تولید برق را نیز با جدیت دنبال کرد.

از جمله اقدامات مهم، بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید و افزایش سهم تجدیدپذیرها بود؛ مسیری که به گفته کارشناسان توانست بخشی از ناترازی تاریخی صنعت برق را تعدیل کند.

مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در این باره می‌گوید: در تیر و مرداد امسال، با وجود کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برقابی، میزان برق تحویلی به صنایع کشور ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

رجبی مشهدی همچنین افزود: در سال جاری ۴۹۷۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. علاوه بر این، رکورد زمانی احداث نیروگاه‌های حرارتی شکسته شد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر (تقریباً معادل ظرفیت خورشیدی کل دهه‌های گذشته) نیز وارد مدار شد.

مقایسه شرایط تابستان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در حالی که سال گذشته صنایع بزرگ بعضاً سه تا چهار روز در هفته با قطع کامل یا محدودیت شدید برق مواجه بودند، در تابستان امسال چنین وضعیتی کمتر مشاهده شد.

گرچه ناترازی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، اما مدیریت جدید توانسته است دامنه این محدودیت‌ها را کاهش دهد و ثبات بیشتری به واحدهای تولیدی بازگرداند.

مستند به این گزارش، برآیند داده‌ها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود، توانسته بخشی از بی‌تعادلی‌های به‌جا مانده از گذشته را مهار کند.

رشد تحویل برق به صنایع انرژی‌بر، ورود نیروگاه‌های تازه به مدار، و افزایش سهم تجدیدپذیرها از جمله عواملی است که به بازگشت آرامش نسبی در بازار و صنعت انجامیده است. اگرچه چالش‌های بزرگی همچنان در مسیر صنعت برق کشور قرار دارد، اما تجربه تابستان ۱۴۰۴ نشان داد که با مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توان شرایطی بهتر از سال قبل را رقم زد.

امید این است که در سایه اقدامات و اصلاحات زیرساختی آغاز شده در سال‌های آینده نیز شرایط به مراتب بهبود یابد و در این بین صنایع به ویژه صنایع انرژی بر سهم بالاتری از میزان برق تولیدی کشور را به مصرف برسانند، هرچند ذکر این نکته ضروری است که صنایع انرژی بر مستند به قانون باید در تولید برق به یاری صنعت برق بشتابند و با احداث نیروگاه خود تأمین در افزایش ظرفیت تولید برق کشور نقش آفرین باشند.