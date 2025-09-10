کاهش تلفات تولید برق با احداث نیروگاه های تولید پراکنده

فرهاد شبیهی مدیرعامل برق منطقهای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نیروگاههای تولید پراکنده گفت: نیروگاههای تولید پراکنده یعنی متمرکز نیست و در محل مصرف نصب میشود به همین علت کمترین تلفات دارد.
وی مصرف در محل تولید برق را مزیت برشمرد و گفت: این نیروگاهها به دلیل اینکه در محل تولید مصرف میشود تلفات کمتری دارد و درصورتی که یک واحد از مدار خارج شود، الزاماً ظرفیت کل از مدار خارج نمیشود و تنها بخش کوچکی را از دست میدهیم.
شبیهی با اشاره به راندمان بالای نیروگاههای تولید پراکنده، خاطر نشان کرد: این نوع نیروگاهها از راندمان بالایی برخوردارند به همین علت به میزان سوختی که مصرف میکند توان بیشتری نیز تولید میکند که این امر منجر به پایداری شبکه میشود.
مدیر عامل برق منطقهای تهران تاکید کرد: نیروگاههای تولید پراکنده عملاً از گردش اضافی جریان در شبکه جلوگیری میکنند، به عبارت بهتر سرمایه گذاری در خطوط انتقال بسیار کاهش پیدا میکند؛ بنابراین یکی از راههایی که ما بتوانیم در واقع ظرفیت در شبکه ایجاد کنیم و استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده است که هزینه کمتری نیز دارند.
وی ادامه داد: در تهران به دلیل مسائل مختلفی نظیر؛ حجم انباشته مردم و رشد سریع پیچیدگیهای منطقه باعث شده که بخشی از انرژی مورد نیاز را از طریق تحدیدپذیرها تأمین کنیم زیرا راندمان بالای ۵۰ درصد دارند.
نظر شما