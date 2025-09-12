به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه همایش رهبانو در رامسر اعلام کرد: پیگیری مستمر برنامه‌های قرآنی بانوان اهمیت بیشتری از طراحی برنامه دارد و نقش آن در ارتقای زندگی قرآنی جامعه و تربیت نسل آینده غیرقابل‌انکار است.

حجت‌الاسلام تقی‌زاده گفت: پیگیری بسیار مهم‌تر از اندیشه‌ورزی است و اگر تلاش‌های خانم طالبی و تیم ایشان نبود، مسائل مربوط به بانوان در سازمان این‌قدر پررنگ نمی‌شد و مرکز مستقل برای فعالیت‌های قرآنی شکل نمی‌گرفت. امروز جمع شدن شما در این همایش ادامه همان جریان اثرگذار است که با پیگیری مستمر تا پایین جریان پیدا کرده است.

وی افزود: هدف اصلی ما در عرصه قرآنی ایجاد زندگی‌های قرآنی در جامعه است؛ یعنی آنچه در جلسات و تلاوت‌ها دنبال می‌کنیم باید به عمل و زندگی متصل شود، در غیر این صورت فاقد برکت خواهد بود. بسیاری از فعالیت‌ها در گذشته به دلیل عدم اتصال به زندگی واقعی، اثرگذاری کافی نداشتند.

حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده با بیان اهمیت انگاره‌سازی قرآنی گفت: دشمن طی ده سال اخیر با استفاده از رسانه، هنر، فیلم، سریال و حتی شوخی و سرگرمی، سعی کرده باورها و رفتارها را در زمینه‌هایی مانند حجاب و عفاف تغییر دهد. ما در پاسخ به این اقدامات، طی پنج سال اخیر بر توسعه انگاره‌های قرآنی برای میلیون‌ها مخاطب تمرکز کرده‌ایم تا مفاهیم کلیدی قرآن در زندگی مردم نقش‌آفرین شود.

وی افزود: انس با الفاظ و معانی قرآن و کاربردی‌سازی مفاهیم آن در زندگی، هدف اصلی حرکت فرهنگی ماست و اگر پنج تا ده میلیون نفر بتوانند آیات قرآن را حفظ و در زندگی به کار ببرند، تأثیرگذاری فرهنگی و تربیتی به صورت واقعی تحقق می‌یابد.

رئیس دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به تجربه موفق سال گذشته بیان کرد: در ماه رمضان گذشته، نزدیک ۱۲ میلیون نفر مخاطب با فرایند آزمون‌ها، مسابقات و مشارکت فعال در برنامه‌های قرآنی همراه شدند و این حجم ارتباط دقیق و جدی، نشان‌دهنده اثرگذاری مستمر فعالیت‌های قرآنی در سطح جامعه است.

حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده در پایان گفت: نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، استانداران و فرمانداران نیز به صورت فعال پیگیر این جریان هستند و همراهی آنان، نقش مهمی در استمرار و توسعه فعالیت‌های قرآنی بانوان و تربیت نسل آینده دارد.