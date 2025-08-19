خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: استان بوشهر برای چندمین سال پیاپی در صدر فعالیتهای قرآنی کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که نهتنها نشان از تلاش و همت متولیان فرهنگی دارد، بلکه بازتابی از مشارکت مردمی و سابقه دیرینه این خطه در عرصههای دینی و معنوی است.
گزارشهای میدانی و اظهارنظر کارشناسان نشان میدهد بوشهر با ایجاد زیرساختهای پایدار، گسترش برنامههای آموزشی و توجه به ظرفیتهای مردمی توانسته موقعیت خود را تثبیت کند.
بوشهر همواره با قرآن و فرهنگ دینی پیوندی عمیق داشته است. مساجد، حسینیهها و مراکز مذهبی در این استان از دیرباز محل آموزش و ترویج قرآن بوده و نسلهای متوالی در این محافل با مفاهیم الهی پرورش یافتهاند. این ریشههای فرهنگی سبب شده است تا توجه به قرآن در بوشهر به یک جریان مستمر تبدیل شود و با گذر زمان، از شکل سنتی به ساختارهای نوین آموزشی ارتقا یابد.
ریشههای فرهنگی عمیق قرآن در بوشهر
یکی از اساتید قرآنی بوشهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بوشهر از گذشتههای دور با قرآن و فرهنگ دینی پیوندی عمیق داشته است. مساجد، حسینیهها و محافل مذهبی ما نسلهای متوالی را با آموزههای قرآنی پرورش دادهاند و همین سابقه باعث شده توجه به قرآن در استان به جریان مستمر فرهنگی تبدیل شود.
حجتالاسلام محسن ملکوتی ادامه داد: این ریشههای فرهنگی نه تنها حفظ شده، بلکه با گذر زمان به ساختارهای آموزشی نوین ارتقا یافته است. بهرهگیری از شیوههای مدرن و آموزشهای تخصصی سبب شده است تا قرآنپژوهی در استان به شکلی علمی و سازمانیافته ادامه یابد.
توسعه و گسترش برنامههای قرآنی
موفقیتهای کنونی بوشهر حاصل اقدامات گسترده و متنوعی است که در سالهای اخیر انجام شده است. از برگزاری دورههای آموزش قرآن در مدارس و دانشگاهها تا ایجاد مؤسسات تخصصی و برپایی محافل عمومی، همه و همه نقشی تعیینکننده در رشد جایگاه این استان داشتهاند. همچنین تلاش برای تربیت مربیان و قاریان حرفهای و بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی، سبب شده است طیف گستردهای از علاقهمندان بتوانند در این مسیر حضور یابند.
عباسی، یکی از کارشناسان قرآنی استان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایجاد مؤسسات تخصصی، برگزاری محافل عمومی و توجه به مدارس و دانشگاهها باعث شده دامنه فعالیتهای قرآنی در بوشهر گستردهتر شود. امروز طیف متنوعی از علاقهمندان، از کودکان تا بزرگسالان، در این برنامهها حضور دارند.
وی افزود: تربیت مربیان حرفهای و استفاده از فناوریهای نوین آموزشی سبب شده است افراد با انگیزه بیشتری جذب این برنامهها شوند. این روند، مسیر رشد کیفی فعالیتها را تضمین کرده و باعث ارتقای جایگاه استان در سطح ملی شده است.
مردم؛ ستون اصلی فعالیتهای قرآنی
مردم بوشهر همواره پشتوانه اصلی فعالیتهای قرآنی بودهاند. خانوادهها با تشویق فرزندان، بانوان با حضور فعال در کلاسها و محافل و جوانان با مشارکت در مسابقات و جشنوارهها، نقشی پررنگ در رونق این جریان ایفا کردهاند. همین مشارکت گسترده، بوشهر را به الگویی کمنظیر در میان استانهای کشور تبدیل کرده است. کارشناسان فرهنگی معتقدند که رمز موفقیت این استان، پیوند عمیق قرآن با زندگی روزمره مردم است.
حمید حسینی فعال قرآنی بوشهری، در گفتوگو با مهر بیان کرد: مردم اصلیترین پشتوانه فعالیتهای قرآنی استان هستند. خانوادهها با تشویق فرزندان، بانوان با حضور فعال و جوانان با مشارکت در مسابقات، فضای متفاوتی در استان ایجاد کردهاند.
وی ادامه داد: این همراهی گسترده سبب شده بوشهر الگویی کمنظیر برای سایر استانها باشد. رمز موفقیت استان در پیوند واقعی قرآن با زندگی روزمره مردم نهفته است، جایی که قرآن بخشی از فرهنگ و هویت اجتماعی مردم به شمار میآید.
همگرایی نهادها در موفقیت قرآنی
از سوی دیگر، همراهی نهادهای فرهنگی و مذهبی نیز عامل مهمی در این دستاورد به شمار میرود. همکاری نزدیک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دفتر امام جمعه و سازمانهای مردمنهاد، موجب همافزایی در اجرای برنامهها شده است. مسئولان استانی اعلام کردهاند که حمایتهای مالی، اداری و تسهیلگری در اختیار مؤسسات قرآنی قرار گرفته تا مسیر فعالیتها روانتر دنبال شود.
دستاوردهای ملموس و افزایش مشارکت
ثمره این تلاشها در سطوح مختلف قابل مشاهده است. رشد چشمگیر علاقهمندی جوانان به آموزش قرآن، افزایش کیفیت محافل قرآنی، حضور فعال بانوان و رونق جشنوارههای فرهنگی از جمله نشانههای برجسته این دستاوردهاست. همچنین برگزاری محافل عمومی و مسابقات استانی، فرصتهای بیشتری برای بروز استعدادهای قرآنی فراهم کرده و بوشهر را در سطح ملی مطرح ساخته است.
ظهوری، مربی قرآن بانوان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور گسترده جوانان، رونق محافل قرآنی و افزایش مشارکت بانوان از مهمترین دستاوردهای این سالهاست. برگزاری جشنوارهها و مسابقات استانی، فرصتهای زیادی برای کشف و معرفی استعدادها فراهم کرده است.
وی ادامه داد: این دستاوردها باعث شده بوشهر در سطح ملی مطرح شود و الگویی عملی برای سایر استانها گردد. استقبال مردم از برنامهها و حضور مستمر در محافل نشاندهنده اثرگذاری این فعالیتها بر فرهنگ و جامعه است.
صدرنشینی اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی در ارزیابی کشوری
حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه برتر اداره امور قرآنی این استان در ارزیابی کشوری خبر داد و این موفقیت را نمادی از هویت قرآنی بوشهر دانست.
وی گفت: استان بوشهر نخستین پایتخت قرآنی کشور و خاستگاه فعالیتهای فاخر قرآنی است و این افتخار حاصل تلاش مستمر خادمان قرآن در استان است.
دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان ادامه داد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده توسط سازمان دارالقرآن الکریم، استان بوشهر در سال گذشته در اجرای برنامههای قرآنی ابلاغی در میان استانهای برتر کشور قرار گرفت و تنها استانی است که در سه سال گذشته به صورت پیدرپی موفق به کسب این جایگاه شده است.
وی با اشاره به نامه ارسالی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم افزود: حجتالاسلام علی تقیزاده با ارسال نامهای اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر را به عنوان برترین اداره امور قرآنی کشور معرفی کرد. این تقدیر نشان از کیفیت بالای برنامهریزی و اجرای فعالیتهای قرآنی در استان دارد.
حجتالاسلام قادری در تشریح شاخصهای ارزیابی گفت: کارنامه نهایی عملکرد قرآنی استان شامل خروجی سامانههای اختصاصی سازمان، به ویژه سامانه مدیریت آموزش و اعطای مدارک عمومی و تخصصی به حافظان قرآن، صدور و تمدید مجوز فعالیت تشکلهای قرآنی مردمنهاد و میزان تعامل ادارات امور قرآنی با سازمان و واحدهای تخصصی بوده است. این شاخصها مبنای سنجش عملکرد ادارات سراسر کشور قرار گرفته و استان بوشهر موفق به کسب بالاترین امتیاز شده است.
وی در پایان تاکید کرد: این موفقیت نتیجه همت جمعی خادمان قرآن، همگرایی نهادهای فرهنگی و همراهی مردم در فعالیتهای قرآنی استان است و تداوم آن نیازمند برنامهریزی بلندمدت و حمایتهای مستمر است.
کارشناسان معتقدند که تداوم این مسیر نیازمند برنامهریزی بلندمدت و حمایت پایدار است. تقویت آموزشهای نوین، توجه به نسل جدید، ایجاد بسترهای فناورانه و استمرار پشتیبانی نهادی از مهمترین نیازهای آینده محسوب میشوند. اگر این روند ادامه یابد، بوشهر میتواند نهتنها جایگاه خود را در سطح ملی حفظ کند، بلکه به عنوان الگویی فراملی در عرصه فعالیتهای قرآنی شناخته شود.
