محمدرضا مومی اردستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف ترویج معارف قرآنی و انس هرچه بیشتر مددجویان با کلام وحی در سه گروه سنی زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار میشود.
وی با اشاره به مراحل برگزاری جشنواره افزود: رقابتها در دو بخش بارگذاری آثار و آزمون کتبی و سپس آزمون حضوری پیگیری میشود و شرکتکنندگان در ۱۸ رشته از جمله تحقیق، ترتیل، روانخوانی، حفظ تخصصی و موضوعی، دعاخوانی، مداحی، قصهگویی، صحیفه سجادیه، نهجالبلاغه، فهم قرآن، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، طراحی پوستر، صحت قرائت نماز، اذان و احکام نماز به رقابت میپردازند.
مومی اردستانی با بیان اینکه امسال استقبال بیسابقهای از جشنواره صورت گرفته است، ادامه داد: بیش از ۲۲ هزار نفر در رشتههای مختلف ثبتنام کردند که از این میان ۱۱ هزار و ۴۲۹ نفر آثار خود را بارگذاری کرده و چهار هزار و ۳۹ نفر نیز در آزمون برخط حضور داشتند.
وی به برگزاری مسابقات «حفظ تخصصی» در مرحله استانی اشاره کرد و گفت: این بخش با حضور ۱۴۳ حافظ قرآن از مددجویان استان عمدتاً بانوان در سالن همایش کوثر حرم زینبیه اصفهان و در چهار بخش جز یک، ده جز، ۲۰ جز و حفظ کامل قرآن کریم برگزار شد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس نظر هیئت داوران، منتخبین هر رده سنی به مرحله کشوری راه مییابند و تلاش شده است این جشنواره فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در میان مددجویان کمیته امداد باشد.
