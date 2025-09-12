  1. استانها
  2. تهران
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

ترافیک سنگین در محور هراز؛ پیش‌بینی ادامه ازدحام تا ساعات آینده

ترافیک سنگین در محور هراز؛ پیش‌بینی ادامه ازدحام تا ساعات آینده

پردیس- رئیس پلیس راه شرق استان تهران، از ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب خبر داد.

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب خبر داد و اظهار کرد: به دلیل بازگشت انبوه مسافران از مناطق شمالی کشور، بار ترافیکی در محور هراز به‌ویژه در ورودی رودهن سنگین است و خودروها در برخی مقاطع تنها با سرعتی لاک‌پشتی در حال حرکت هستند.

وی افزود: تیم‌های پلیس راه با استقرار در نقاط حساس و پرتردد این محور، ضمن مدیریت بار ترافیکی، در تلاشند تا از بروز توقف‌های طولانی و حوادث رانندگی جلوگیری کنند. با این حال، رانندگان باید با صبوری رانندگی کرده، از هرگونه عجله، سبقت‌های غیرمجاز و توقف‌های بی‌مورد خودداری کنند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران تأکید کرد: با توجه به حجم بالای خودروها، پیش‌بینی می‌شود این وضعیت ترافیکی دست‌کم تا چند ساعت آینده ادامه داشته باشد و در صورت عدم مدیریت زمان سفر توسط مسافران، بار ترافیک به ساعات پایانی شب نیز کشیده خواهد شد.

کد خبر 6586850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها