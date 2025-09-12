سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب خبر داد و اظهار کرد: به دلیل بازگشت انبوه مسافران از مناطق شمالی کشور، بار ترافیکی در محور هراز بهویژه در ورودی رودهن سنگین است و خودروها در برخی مقاطع تنها با سرعتی لاکپشتی در حال حرکت هستند.
وی افزود: تیمهای پلیس راه با استقرار در نقاط حساس و پرتردد این محور، ضمن مدیریت بار ترافیکی، در تلاشند تا از بروز توقفهای طولانی و حوادث رانندگی جلوگیری کنند. با این حال، رانندگان باید با صبوری رانندگی کرده، از هرگونه عجله، سبقتهای غیرمجاز و توقفهای بیمورد خودداری کنند.
رئیس پلیس راه شرق استان تهران تأکید کرد: با توجه به حجم بالای خودروها، پیشبینی میشود این وضعیت ترافیکی دستکم تا چند ساعت آینده ادامه داشته باشد و در صورت عدم مدیریت زمان سفر توسط مسافران، بار ترافیک به ساعات پایانی شب نیز کشیده خواهد شد.
