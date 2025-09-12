  1. استانها
ترافیک در محورهای ورودی و خروجی گیلان همچنان فوق سنگین است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به ورود بیش از ۴۱۱ هزار خودرو به استان گفت: ترافیک همچنان در محورهای ورودی و خروجی گیلان فوق سنگین است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان تردد ورودی و خروجی استان اظهار کرد: در این مدت تعداد ورودی به استان گیلان برابر با ۴۱۱ هزار و ۶۳۷ دستگاه بوده است.

وی با بیان اینکه خروجی از استان در این بازه زمانی ۳۶۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه ثبت شده است، ادامه داد: ترافیک همچنان در محورهای ورودی و خروجی گیلان فوق سنگین است.

مرادی همچنین از انباشت ۵۰ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو در مبادی ورودی استان خبر داد و افزود: تعداد خودروهای ورودی به آزادراه نیز به ۲۳۶ هزار و ۵۷۳ دستگاه رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، از هموطنان خواست در سفرهای خود احتیاط و صبر را رعایت کنند.

