سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و اعلام کرد که افزایش قابل توجه حجم تردد مسافران، موجب ازدحام و کندی حرکت خودروها در مسیر تهران به سمت شمال شده است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان گفت: لطفاً با حفظ سرعت مجاز و رعایت فاصله ایمنی، از انجام سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند تا بتوانیم شاهد کاهش وقوع حوادث و تصادفات در این مسیر پرتردد باشیم.

کهریزی افزود: پلیس راه به منظور مدیریت بهتر وضعیت ترافیکی، نیروهای اضافی خود را در نقاط حساس محور مستقر کرده است و با همکاری شهروندان امیدواریم شرایط تردد بهبود یابد.

این مقام انتظامی همچنین پیش‌بینی کرد که شرایط ترافیکی محور هراز تا شامگاه همچنان سنگین باقی بماند و از مسافران خواست تا با صبر و حوصله و رعایت نکات ایمنی، سفر ایمنی را تجربه کنند.