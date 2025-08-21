  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

ترافیک محور هراز سنگین گزارش شده؛ پیش‌بینی می‌شود تا شامگاه ادامه یابد

پردیس- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین محور هراز خبر داد و گفت: ترافیک تا شامگاه ادامه دارد؛ از رانندگان می‌خواهیم با رعایت قوانین، ایمنی سفر را تضمین کنند.

سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و اعلام کرد که افزایش قابل توجه حجم تردد مسافران، موجب ازدحام و کندی حرکت خودروها در مسیر تهران به سمت شمال شده است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان گفت: لطفاً با حفظ سرعت مجاز و رعایت فاصله ایمنی، از انجام سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند تا بتوانیم شاهد کاهش وقوع حوادث و تصادفات در این مسیر پرتردد باشیم.

کهریزی افزود: پلیس راه به منظور مدیریت بهتر وضعیت ترافیکی، نیروهای اضافی خود را در نقاط حساس محور مستقر کرده است و با همکاری شهروندان امیدواریم شرایط تردد بهبود یابد.

این مقام انتظامی همچنین پیش‌بینی کرد که شرایط ترافیکی محور هراز تا شامگاه همچنان سنگین باقی بماند و از مسافران خواست تا با صبر و حوصله و رعایت نکات ایمنی، سفر ایمنی را تجربه کنند.

کد خبر 6567228

