به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین روحالله اولیایی، امام جمعه موقت پارسیان در خطبههای نماز جمعه این هفته با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به بررسی چند موضوع مهم داخلی و بینالمللی پرداخت و از مسئولان خواست تا رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را تنها در حد توصیه باقی نگذارند و آنها را به مرحله اجرا درآورند.
تاکید رهبری بر معیشت مردم و امیدآفرینی در جامعه
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت چهاردهم گفت: یکی از محورهای مهم بیانات رهبری، توجه به معیشت مردم بود. این موضوع باید در رأس برنامهها قرار گیرد. همچنین رهبر عزیز انقلاب بر امید و کار تأکید داشتند؛ هم مسئولان باید امیدوار باشند و هم امید را در جامعه تقویت کنند.
امام جمعه موقت پارسیان افزود: ایشان همچنین به ضرورت پیگیری مستمر، اصلاح ساختارها، اجماعسازی و نقش مهم رسانهها در بازنمایی واقعبینانه شرایط کشور بدون منفیبافی اشاره کردند.
دیپلماسی اقتصادی ابزار مهم حل مشکلات
حجتالاسلام والمسلمین اولیایی دیپلماسی اقتصادی را ابزار مهم حل مشکلات داخلی دانست و از دولتمردان خواست با جدیت و عملگرایی، این مسیر را دنبال کنند.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی و فعالسازی ظرفیتهای داخلی از طریق دیپلماسی اقتصادی، نسخه عبور از مشکلات است، نه توصیههای شعاری و بیعمل.
حمله اسرائیل به قطر و شکست امنیت اجارهای
وی در ادامه خطبه به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر پرداخت و آن را نشاندهنده «توحش، بیقانونی و خیانت آمریکا به همپیمانانش» توصیف کرد و افزود: قطر با آنهمه تجهیزات پیشرفته و اتحاد با آمریکا، نتوانست جلوی حمله اسرائیل را بگیرد. امنیت اجارهای یعنی همین. هر وقت آمریکا بخواهد دفاع میکند و هر وقت نخواهد، نه.
امام جمعه موقت پارسیان با انتقاد شدید از حکام عرب گفت: چرا هنوز بیدار نمیشوند؟ مگر پیامبر اسلام نفرمود اگر مسلمانی فریاد کمک سر دهد و کسی به کمکش نشتابد، مسلمان نیست؟ پس حکام عرب کجا هستند؟
آمریکا و اسرائیل به دنبال ابزارسازی ملتها هستند
اولیایی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل نه دوستی دارند و نه وفاداری، اظهار کرد: برای آنها ملتها، دولتها و حتی ثروتها فقط ابزارند. امنیت قطر را آمریکا تأمین نکرد و نخواهد کرد. خرید تسلیحات گرانقیمت و ائتلاف با آمریکا باعث تثبیت حاکمیت اعراب نمیشود.
مقایسه اقتدار ایران با کشورهای عربی
حجتالاسلام اولیایی با اشاره به اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران به برکت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، در سطحی از اقتدار قرار دارد که دشمنان حتی جرئت فکر تعرض ندارند. این تفاوت بین ایران و کشورهای وابسته به غرب، کاملاً روشن است.
نابودی اسرائیل نزدیک است
وی با اشاره به جنایات پیدرپی رژیم صهیونیستی، گفت: همانطور که وعده قرآن است، این ظلمها بیپاسخ نمیمانند. اسرائیل با جنایات خود، به نابودی خود سرعت میبخشد. این همان چیزی است که حتی برخی از مردم کشورهای دیگر هم به آن اشاره کردهاند.
دیدار عراقچی با آژانس و تأکید بر مصوبات ملی
امام جمعه موقت پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار سید عباس عراقچی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: طبق توافقات صورتگرفته، هیچگونه دسترسی جدیدی به بازرسان داده نشده و همچنان طبق مصوبات مجلس و شورای عالی امنیت ملی عمل میشود. هرگونه بازرسی نیازمند اجازه رسمی از این نهادهاست.
او با هشدار به برخی اظهار نظرهای زودهنگام نمایندگان مجلس، خواستار پرهیز از قضاوتهای عجولانه شد.
