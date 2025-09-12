به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر شاد در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت و خدا قوت ایشان به دولت و رئیسجمهور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدیتر برای «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بیضابطه قیمت کالاها تاکید فرمودند.
امام جمعه موقت برازجان افزود: همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماعسازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکلات مردم، پرهیز از اسراف بهویژه در دستگاههای دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین کشور و جامعه، سفر رئیس جمهور به چین، تأمین به موقع کالاهای اساسی توصیههای مهمی بیان کردند.
وی همچنین به بیان اینکه دستگاه دیپلماسی باید دولتهای دیگر را به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی سفارش کند از نکات مهم فرمایشات رهبری در این دیدار بود گفت: امروز کشورهای معترض اسلامی و غیراسلامی باید روابط بازرگانی و سیاسی شأن را با رژیم صهیونی به کلی قطع کنند.
وی ادامه داد: همچنین رهبری فرمودند که اهل بیان، اهل قلم، آنهایی که حرف میزنند، آنهایی که مینویسند، آنهایی که تحقیق میکنند، آنهایی که توییت میزنند، بفهمند چه کار میکنند. این اتّحاد مقدّس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و ارادههای مردم نباید خدشهدار شود.
وی اضافه کرد: رهبری تاکید کردند که مسئولان کشور راوی قدرت و قوّت و امکانات کشور باشند، راوی ضعفها نباشند، هم مطبوعات، هم صدا و سیما و بیش از همه خود مسئولان دولتی در این زمینه مسئول هستند.
محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به قطر
امام جمعه موقت برازجان با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به قطر بیان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ یکی از رویدادهای مهم و بیسابقه در منطقه غرب آسیا است که به نظر میرسد پیامدهای گستردهای در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و بینالمللی به دنبال داشت.
وی تصریح کرد: این حمله که با هدف ترور رهبران حماس در دوحه (پایتخت قطر) انجام شد، نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی قطر محسوب میشود، بلکه درسها و عبرتهای مهمی برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی به همراه دارد.
وی با اشاره به برخی عبرتهای کلیدی از حمله رژیم صهیونی به قطر (متحد آمریکا) بیان کرد: عدم اتکا به امنیت مبتنی بر قدرتهای خارجی، ماهیت غیرقابل پیشبینی و تهاجمی رژیم صهیونیستی، ضرورت اتحاد و همبستگی منطقهای، نقش دیپلماسی و میانجیگری در معرض تهدید، تأثیر بر افکار عمومی و مشروعیت بینالمللی، ضرورت تقویت توان دفاعی مستقل، آسیبپذیری اقتصاد و انرژی از جمله عبرتهای این حمله بود.
وی یادآور شد: در مجموع، حمله رژیم صهیونی به قطر نشان داد که هیچ کشوری در منطقه از تهاجم این سگ قلاده شکستهی آمریکا، در امان نیست، حتی اگر روابط غیررسمی یا میانجیگری داشته باشد، این واقعه بر ضرورت اتحاد منطقهای، تقویت توان دفاعی مستقل و کاهش وابستگی به قدرتهای خارجی تأکید میکند.
وی تصریح کرد: همچنین، افکار عمومی جهانی باید بیش از پیش نسبت به ماهیت تهاجمی اسرائیل آگاه شود و فشار بینالمللی برای مهار این رژیم افزایش یابد.
وی بیان کرد: عبرت اصلی این است که امنیت واقعی تنها از طریق همبستگی و استقلال به دست میآید و از طریق اتکا به قدرتهای خارجی یا عادیسازی روابط با رژیمهای متجاوز حاصل نمیشود.
ضرورت تبیین نقش سینما در فرهنگ، اجتماع و ترویج ارزشهای دینی
حجت الاسلام شاد با اشاره به ۲۱ شهریورماه روز سینما بر ضرورت تبیین نقش سینما در فرهنگ، اجتماع و ترویج ارزشهای دینی تاکید کرد و افزود: این مناسبت فرصتی برای تجلیل از فعالان این عرصه و جامعه هنری است.
امام جمعه موقت برازجان ادامه داد: فیلم و سینما، وسیلهای بلیغ و تبیینکنندهای رسا برای ارائه برترین حقایق عالم، یعنی حقیقت دین به شمار میرود و برای این منظور دستاندرکاران امور سینمایی باید بر تواناییهای خود بیفزایند.
وی بیان کرد: انقلاب از هنر و هنرمند تنها یک توقع دارد و آن اینکه جامعه هنری با همان نگاه زیباشناختی هنر، به پدیدههایی همچون ایثار و فداکاری مردم در پیروزی انقلاب و حماسه هشتسال دفاع مقدس بنگرد و این زیباییها را با زبان هنرمندانه تبیین کند.
وی اضافه کرد: بخشهای مختلف هنری، هر یک امتیازها و کمبودهایی دارند، اما در میان انواع روشها و بیانهای هنری، بیان نمایش در مجموع از همه بخشهای هنری، رساتر، فراگیرتر و جالبتر است از این رو، برای تبیین حقایق دینی باید از زبان هنر، به ویژه هنر نمایش استفاده شود.
وی تصریح کرد: جامعه هنری ما، باید در تبیین ابعاد این حقیقت باعظمت، با پدید آوردن کارهای هنری ارزشمند در همه زمینهها به ویژه هنر سینما که گویای ابعاد عظیم این انقلاب باشد، دین خود را به دین ادا کند.
امام جمعه موقت برازجان با اشاره به ۲۷ شهریورماه سالروز درگذشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی بیان کرد: ۲۷ شهریورماه سالروز درگذشت محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی است که این ایام فرصتی برای تجلیل از فعالان این عرصه است.
وی به نظرات رهبر معظم انقلاب درباره استاد شهریار اشاره کرد و با بیان اینکه شهریار یک شاعر اسلامی و انقلابی بود، افزود: استاد شهریار شاعری که رهبر معظم انقلاب از او با عنوان «حکیم» یاد کردهاند و فرمودهاند که استاد شهریار در دوران مهمی از زندگی اش - در حدود شاید سی سال آخر زندگی اش - دوران عرفانی و معنوی بسیار زیبایی را گذراند و به انس با قرآن و انس با معنویات و خودسازی پرداخت.
