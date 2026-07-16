از مدرسه فقاهت تا سنگر شهادت؛ امام شهید کشتی بان شهید جبهه حق

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: رهبر شهید انقلاب، از برجستهترین چهرههای تاریخ معاصر ایران به شمار میرود که بیش از شش دهه از عمر خود را در مسیر مبارزه، هدایت و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرد. حضور مؤثر در نهضت امام خمینی (ره)، تحمل سالها زندان و تبعید در دوران رژیم پهلوی و سپس پذیرش مسئولیت رهبری انقلاب اسلامی، بخشی از کارنامه سیاسی و انقلابی او را تشکیل میدهد.
در دوران رهبری، انقلاب اسلامی ایران با رخدادها و چالشهای مهم داخلی، منطقهای و بینالمللی روبهرو شد. رهبر شهید انقلاب با تبیین سیاستهای کلان، تأکید بر استقلال، پیشرفت علمی، حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با سلطهطلبی، نقش محوری در هدایت کشور ایفا کرد. بسیاری از مهمترین راهبردهای جمهوری اسلامی در دهههای اخیر با هدایت و رهنمودهای ایشان شکل گرفت و دنبال شد.
شهادت رهبر انقلاب، پایان حیات فردی یک شخصیت سیاسی نبود، بلکه به عنوان رویدادی تاریخی، فصل تازهای در روایت انقلاب اسلامی گشود. نام و یاد او در کنار دیگر شهدای بزرگ انقلاب، به عنوان نمادی از استمرار راه مقاومت، استقلالخواهی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.
مدیر حوزه علمیه پارسیان: رهبر شهید، اسوه تمامعیار ایثار و مقاومت بود
حجتالاسلام والمسلمین روحالله اولیایی، مدیر حوزه علمیه شهرستان پارسیان، با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایشان را اسوهای بینظیر در ایثار و مقاومت در برابر استکبار جهانی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین روحالله اولیایی، مدیر حوزه علمیه پارسیان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد شخصیتی ایشان پرداخت.
مدیر حوزه علمیه پارسیان با تأکید بر اینکه «رهبر ما یک ایثارگر تماممعنا بود» ، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی و مقاومت در برابر نظام سلطه، جزئی جداییناپذیر از شخصیت ایشان محسوب میشد. این اصل، ریشه در معرفت و شناخت عمیق ایشان از ماهیت تمدن غرب و هویت اسلامی داشت و در سیره علمی و عملیشان بهعنوان یک خطمشی قطعی دنبال میشد .
وی در ادامه با اشاره به نقش حوزههای علمیه در تبیین این گفتمان، تصریح کرد: وظیفه ما تداوم بخشیدن به این راه و تربیت نسلی بصیر، انقلابی و باورمند به اصول استکبارستیزی است، چراکه این مسیر، برگرفته از آموزههای قرآنی و سیره اهلبیت (ع) بوده و رمز عزت و استقلال نظام اسلامی است .
حجتالاسلام اولیایی در پایان با تأکید بر لزوم الگوپذیری از سیره این شهید بزرگوار در عرصه علم و عمل، ابراز امیدواری کرد که حوزههای علمیه با تکیه بر این میراث گرانبها، بتوانند در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جامعه گام بردارند .
مردم داری محور اصلی هندسه فکری و عملی رهبر شهید انقلاب در مواجهه با بحرانهای ملی
حجتالاسلام والمسلمین احمد غلامی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرخمیر در گفتگو با خبرنگار مهر، به تحلیل ابعاد شخصیتی و رویکردهای مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (مدظله العالی) پرداخت و با تأکید بر استمرار خطّ مردمداری از امام راحل تا به امروز، اظهار داشت: اگر بخواهیم یک کلمه برای تعریف هندسه فکری رهبر شهید انقلاب به کار ببریم، آن کلمه بیتردید مردم است؛ چرا که معظمله در تمام عرصهها، از متن مردم برخاسته و برای مردم زیستهاند.
وی با اشاره به جایگاه رفیع و بینظیر رهبر شهید انقلاب در تاریخ معاصر تصریح کرد: مقام معظم رهبری نه تنها ادامهدهنده راه امام راحل بودند، بلکه با ابتکارات و مجاهدتهای خویش، این راه را به اوجی از کارآمدی و اقتدار رساندهاند. شخصیت این شهید والامقام در این سالها و حتی در مقایسه با چهرههای بزرگ سیاسی جهان، یک شخصیت کاملاً بیبدیل و ممتاز است؛ چراکه ایشان نه یک سیاستمدار حرفهای، که یک مربی و پدرِ مهربان برای ملت بودند.
حجتالاسلام غلامی در تشریح مصادیق عینی مردم داری رهبر شهید انقلاب بیان کرد: برخلاف برخی مدیران که به گزارشهای کتبی اکتفا میکنند، رهبر معظم انقلاب همواره با لباس ساده و بدون تشریفات، خود را به خط مقدم بحرانها رساندهاند. به عنوان مثال، ایشان در جریان زلزله ویرانگر بم، در فاصلهای کوتاه و با وجود تراکم بالای کاری، دو بار به صورت میدانی در منطقه حضور یافتند، در چادرهای آسیبدیدگان نشستند، از نزدیک درد دلها را شنیدند، کمبودها را احصا کردند و با دقّت نظارت بر اجرا، نشان دادند که هدف، اطلاعیابی تشریفاتی نیست، بلکه حلّ مسأله است.
پیگیری شبانهروزی معیشت و سفارش مداوم به مسئولان
وی ادامه داد: ایشان در بحران سیل خوزستان حتی در ایام عید نوروز، دولت را فراخواندند و با لحنی قاطع، پیگیری فوری و شبانهروزی مشکلات مردم را خواستار شدند. این رفتار نشان میدهد که دلِ معظمله برای معیشت مردم میتپید و همواره به مسئولان تذکر میدهند که چشمشان به زندگی اقشار ضعیف باشد، نه آمارهای سطحی.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرخمیر با اشاره به سبک زندگی زاهدانه رهبر شهید انقلاب افزود: مردم شاید باور نکنند، اما زندگی شخصی معظمله در حدّ یک شهروند معمولی و حتی پایینتر از متوسط جامعه بود. با اینکه امکانات در اختیار ایشان قرار دارد، اما هرگز از بیتالمال استفاده شخصی نکردند و بر اساس روایات متعدد، حتی در مصرف میوهجات هم به ارزانترین نوع اکتفا میکردند؛ چراکه او یک عبد صالح بود و از خداوند طلب قوت میکرد، نه از دنیا.
حجتالاسلام غلامی در بخش نهایی سخنان خود با اشاره به ایستادگی بینظیر رهبر شهید انقلاب در برابر جبهه استکبار تصریح کرد: ثمره این مردمداری و خدا محوری، امروز در قامت یک ملت مقاوم و سربلند دیده میشود. ایشان ثابت کردند که یک رهبر واقعی، کسی است که نه تنها با مردم زندگی کند، بلکه اگر لازم شود، برای حفظ عزت و امنیت کشورش، پای مردم میایستد و همه هستی خود را در طبق اخلاص میگذارد. این همان عبد صالح بودن در تاریخ معاصر است که خداوند او را برای هدایت این امّت ذخیره کرده بود.
تقیخانی: رهبر معظم، جانبازِ خطِّ امام بود و هست؛ او شهیدِ زندهٔ انقلاب است
حمیدرضا تقیخانی، جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر، رهبر شهیدانقلاب را «شهید همیشه جاوید انقلاب» توصیف کرد و گفت: ایشان با فداکاری و ایثار، پرچم اسلام را تا امروز برافراشته نگه داشتند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر شهید انقلاب در استمرار راه شهدا اظهار کرد: من که هر روز با عوارض ناشی از گاز خردل دست و پنجه نرم میکنم، معنای ایثار را بهخوبی میدانم. اما وقتی به رهبرمان نگاه میکردم، میدیدم ایشان سالها در سنگری بزرگتر و دشوارتر از جبهههای جنگ، مجاهدانه در حال انجام وظیفه بودند. حضرت آقا، جانباز خط امام بودند ؛ شهید همیشه جاوید انقلاب اسلامی خواهند بود.
تقیخانی با اشاره به تحولات پس از رحلت امام خمینی (ره) افزود: «گر پس از رحلت امام، رهبری چون آیتالله العظمی خامنهای نبود، انقلاب با چالشهای بزرگی روبهرو میشد. ایشان با صبر و استقامت از کیان تشیع و انقلاب اسلامی حراست کردند و این را مصداقی از ایثار در دوران حیات میدانم.
این جانباز شیمیایی با یادآوری روزهای بمباران شیمیایی گفت: درد جسم با نگرانی نسبت به آینده انقلاب و غفلت نسل جوان از ارزشهای دفاع مقدس قابل مقایسه نیست. وقتی بیانات رهبر معظم انقلاب را درباره استکبار و نظام سلطه می شنیدیم ، باور داشتیم که ایشان راه امام و شهدا را ادامه میدهند و شهادت خودشان نیز تاییدی بر این مدعا بود.
وی در پایان خطاب به نسل جوان اظهار کرد: از جوانان میخواهم قدر نعمت ولایت را بدانند.
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