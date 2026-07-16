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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

از مدرسه فقاهت تا سنگر شهادت؛ امام شهید کشتی بان شهید جبهه حق

از مدرسه فقاهت تا سنگر شهادت؛ امام شهید کشتی بان شهید جبهه حق

بندرعباس- شهادت رهبر انقلاب، پایان حیات فردی یک شخصیت سیاسی نبود، بلکه به عنوان رویدادی تاریخی، فصل تازه‌ای در روایت انقلاب اسلامی گشود.

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: رهبر شهید انقلاب، از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود که بیش از شش دهه از عمر خود را در مسیر مبارزه، هدایت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کرد. حضور مؤثر در نهضت امام خمینی (ره)، تحمل سال‌ها زندان و تبعید در دوران رژیم پهلوی و سپس پذیرش مسئولیت رهبری انقلاب اسلامی، بخشی از کارنامه سیاسی و انقلابی او را تشکیل می‌دهد.

در دوران رهبری، انقلاب اسلامی ایران با رخدادها و چالش‌های مهم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شد. رهبر شهید انقلاب با تبیین سیاست‌های کلان، تأکید بر استقلال، پیشرفت علمی، حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با سلطه‌طلبی، نقش محوری در هدایت کشور ایفا کرد. بسیاری از مهم‌ترین راهبردهای جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر با هدایت و رهنمودهای ایشان شکل گرفت و دنبال شد.

شهادت رهبر انقلاب، پایان حیات فردی یک شخصیت سیاسی نبود، بلکه به عنوان رویدادی تاریخی، فصل تازه‌ای در روایت انقلاب اسلامی گشود. نام و یاد او در کنار دیگر شهدای بزرگ انقلاب، به عنوان نمادی از استمرار راه مقاومت، استقلال‌خواهی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.


مدیر حوزه علمیه پارسیان: رهبر شهید، اسوه تمام‌عیار ایثار و مقاومت بود

از مدرسه فقاهت تا سنگر شهادت؛ امام شهید کشتی بان شهید جبهه حق

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله اولیایی، مدیر حوزه علمیه شهرستان پارسیان، با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایشان را اسوه‌ای بی‌نظیر در ایثار و مقاومت در برابر استکبار جهانی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله اولیایی، مدیر حوزه علمیه پارسیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد شخصیتی ایشان پرداخت.

مدیر حوزه علمیه پارسیان با تأکید بر اینکه «رهبر ما یک ایثارگر تمام‌معنا بود» ، خاطرنشان کرد: استکبارستیزی و مقاومت در برابر نظام سلطه، جزئی جدایی‌ناپذیر از شخصیت ایشان محسوب می‌شد. این اصل، ریشه در معرفت و شناخت عمیق ایشان از ماهیت تمدن غرب و هویت اسلامی داشت و در سیره علمی و عملی‌شان به‌عنوان یک خط‌مشی قطعی دنبال می‌شد .

وی در ادامه با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در تبیین این گفتمان، تصریح کرد: وظیفه ما تداوم بخشیدن به این راه و تربیت نسلی بصیر، انقلابی و باورمند به اصول استکبارستیزی است، چراکه این مسیر، برگرفته از آموزه‌های قرآنی و سیره اهل‌بیت (ع) بوده و رمز عزت و استقلال نظام اسلامی است .

حجت‌الاسلام اولیایی در پایان با تأکید بر لزوم الگوپذیری از سیره این شهید بزرگوار در عرصه علم و عمل، ابراز امیدواری کرد که حوزه‌های علمیه با تکیه بر این میراث گرانبها، بتوانند در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جامعه گام بردارند .

مردم داری محور اصلی هندسه فکری و عملی رهبر شهید انقلاب در مواجهه با بحران‌های ملی

از مدرسه فقاهت تا سنگر شهادت؛ امام شهید کشتی بان شهید جبهه حق


حجت‌الاسلام والمسلمین احمد غلامی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرخمیر در گفتگو با خبرنگار مهر، به تحلیل ابعاد شخصیتی و رویکردهای مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله العالی) پرداخت و با تأکید بر استمرار خطّ مردم‌داری از امام راحل تا به امروز، اظهار داشت: اگر بخواهیم یک کلمه برای تعریف هندسه فکری رهبر شهید انقلاب به کار ببریم، آن کلمه بی‌تردید مردم است؛ چرا که معظم‌له در تمام عرصه‌ها، از متن مردم برخاسته و برای مردم زیسته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع و بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب در تاریخ معاصر تصریح کرد: مقام معظم رهبری نه تنها ادامه‌دهنده راه امام راحل بودند، بلکه با ابتکارات و مجاهدت‌های خویش، این راه را به اوجی از کارآمدی و اقتدار رسانده‌اند. شخصیت این شهید والامقام در این سال‌ها و حتی در مقایسه با چهره‌های بزرگ سیاسی جهان، یک شخصیت کاملاً بی‌بدیل و ممتاز است؛ چراکه ایشان نه یک سیاستمدار حرفه‌ای، که یک مربی و پدرِ مهربان برای ملت بودند.

حجت‌الاسلام غلامی در تشریح مصادیق عینی مردم داری رهبر شهید انقلاب بیان کرد: برخلاف برخی مدیران که به گزارش‌های کتبی اکتفا می‌کنند، رهبر معظم انقلاب همواره با لباس ساده و بدون تشریفات، خود را به خط مقدم بحران‌ها رسانده‌اند. به عنوان مثال، ایشان در جریان زلزله ویرانگر بم، در فاصله‌ای کوتاه و با وجود تراکم بالای کاری، دو بار به صورت میدانی در منطقه حضور یافتند، در چادرهای آسیب‌دیدگان نشستند، از نزدیک درد دل‌ها را شنیدند، کمبودها را احصا کردند و با دقّت نظارت بر اجرا، نشان دادند که هدف، اطلاع‌یابی تشریفاتی نیست، بلکه حلّ مسأله است.

پیگیری شبانه‌روزی معیشت و سفارش مداوم به مسئولان

وی ادامه داد: ایشان در بحران سیل خوزستان حتی در ایام عید نوروز، دولت را فراخواندند و با لحنی قاطع، پیگیری فوری و شبانه‌روزی مشکلات مردم را خواستار شدند. این رفتار نشان می‌دهد که دلِ معظم‌له برای معیشت مردم می‌تپید و همواره به مسئولان تذکر می‌دهند که چشم‌شان به زندگی اقشار ضعیف باشد، نه آمارهای سطحی.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرخمیر با اشاره به سبک زندگی زاهدانه رهبر شهید انقلاب افزود: مردم شاید باور نکنند، اما زندگی شخصی معظم‌له در حدّ یک شهروند معمولی و حتی پایین‌تر از متوسط جامعه بود. با اینکه امکانات در اختیار ایشان قرار دارد، اما هرگز از بیت‌المال استفاده شخصی نکردند و بر اساس روایات متعدد، حتی در مصرف میوه‌جات هم به ارزان‌ترین نوع اکتفا می‌کردند؛ چراکه او یک عبد صالح بود و از خداوند طلب قوت می‌کرد، نه از دنیا.

حجت‌الاسلام غلامی در بخش نهایی سخنان خود با اشاره به ایستادگی بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب در برابر جبهه استکبار تصریح کرد: ثمره این مردم‌داری و خدا محوری، امروز در قامت یک ملت مقاوم و سربلند دیده می‌شود. ایشان ثابت کردند که یک رهبر واقعی، کسی است که نه تنها با مردم زندگی کند، بلکه اگر لازم شود، برای حفظ عزت و امنیت کشورش، پای مردم می‌ایستد و همه هستی خود را در طبق اخلاص می‌گذارد. این همان عبد صالح بودن در تاریخ معاصر است که خداوند او را برای هدایت این امّت ذخیره کرده بود.


تقی‌خانی: رهبر معظم، جانبازِ خطِّ امام بود و هست؛ او شهیدِ زندهٔ انقلاب است

از مدرسه فقاهت تا سنگر شهادت؛ امام شهید کشتی بان شهید جبهه حق

حمیدرضا تقی‌خانی، جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر، رهبر شهیدانقلاب را «شهید همیشه جاوید انقلاب» توصیف کرد و گفت: ایشان با فداکاری و ایثار، پرچم اسلام را تا امروز برافراشته نگه داشتند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر شهید انقلاب در استمرار راه شهدا اظهار کرد: من که هر روز با عوارض ناشی از گاز خردل دست و پنجه نرم می‌کنم، معنای ایثار را به‌خوبی می‌دانم. اما وقتی به رهبرمان نگاه می‌کردم، می‌دیدم ایشان سال‌ها در سنگری بزرگ‌تر و دشوارتر از جبهه‌های جنگ، مجاهدانه در حال انجام وظیفه بودند. حضرت آقا، جانباز خط امام بودند ؛ شهید همیشه جاوید انقلاب اسلامی خواهند بود.

تقی‌خانی با اشاره به تحولات پس از رحلت امام خمینی (ره) افزود: «گر پس از رحلت امام، رهبری چون آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نبود، انقلاب با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شد. ایشان با صبر و استقامت از کیان تشیع و انقلاب اسلامی حراست کردند و این را مصداقی از ایثار در دوران حیات می‌دانم.

این جانباز شیمیایی با یادآوری روزهای بمباران شیمیایی گفت: درد جسم با نگرانی نسبت به آینده انقلاب و غفلت نسل جوان از ارزش‌های دفاع مقدس قابل مقایسه نیست. وقتی بیانات رهبر معظم انقلاب را درباره استکبار و نظام سلطه می شنیدیم ، باور داشتیم که ایشان راه امام و شهدا را ادامه می‌دهند و شهادت خودشان نیز تاییدی بر این مدعا بود.

وی در پایان خطاب به نسل جوان اظهار کرد: از جوانان می‌خواهم قدر نعمت ولایت را بدانند.

کد مطلب 6889414

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