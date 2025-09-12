فرناز فرهی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یک ماه پیش موضوع نشت آب در کاروانسرای گنجعلیخان مطرح شد که ما کارشناسان میراث فرهنگی را برای بررسی موضوع فرستادیم که آنها هیچ نشانهای از نشت آب مشاهده نکردند.
وی افزود: همچنین عصر پنجشنبه پس از مطرح شدن خبر نشت آب، دوباره کارشناسان میراث فرهنگی برای بررسی این موضوع به کاروانسرا رفتند که هیچ گونه نشانهای از نشت آب مشاهده نشد و برای ما مشخص نیست بر چه اساسی این ادعا مطرح شده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: کاروانسرای جهانی گنجعلیخان کرمان مجهز به سپتیک است که هر چند وقت یکبار خالی میشود و هیچ آبریز خاصی آنجا وجود ندارد.
فرهی مقدم، افزود: سرویس بهداشتی کاروانسرای گنجعلیخان نیز دو سال است که تعطیل شده و هیچ استفادهای از آن نمیشود.
وی ادامه داد: در هنگام ثبت کاروانسرای گنجعلیخان به عنوان میراث جهانی و بازدید کارشناسان یونسکو و معاون وزیر میراث فرهنگی از کاروانسرا، به خاطر اینکه این فالوده فروشی از ظروف یک بار مصرف استفاده میکند و آبریز ندارد هیچ منعی برای فعالیت آن اعلام نشد.
وی افزود: تا کنون نیز هیچ مشکلی به دلیل فعالیت این فالوده فروشی وجود نداشته است و فقط سرویس بهداشتیهای کاروانسرای گنجعلیخان زمانی مشکل ساز شده بودند که آنها نیز ٢ سال است استفاده نمیشوند تا یک راهکاری برای آنها اندیشیده شود.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با ابراز اطمینان از این موضوع که هیچ نشت آبی در کاروانسرای گنجعلیخان وجود ندارد که این بنا را تهدید کند گفت: اگر کسی مدعی نشت آب در این کاروانسرا است، شواهد و مستندات خود را به ما ارائه کند تا صحت ادعای وی توسط کارشناسان ما بررسی شود.
فرهی مقدم، تاکید کرد: از نظر بنده و کارشناسان میراث فرهنگی کرمان هیچ گونه نشت آبی در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان وجود ندارد.
وی گفت: رئیس ثبت جهانی کاروانسراها هر چند وقت یک بار از کاروانسرا ی گنجعلیخان بازدید میکند که آخرین بار قبل از عید نوروز از این کاروانسرا بازدید و هیچ مشکلی را گزارش نکرده است.
فرهی مقدم، افزود: ما هر سال اعتباراتی را برای مرمت کاروانسرای جهانی گنجعلیخان اختصاص میدهیم و نسبت به وضعیت میراث جهانی و رعایت ضوابط آن خیلی حساس هستیم.
