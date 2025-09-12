تأکید امام جمعه اهواز بر حل مشکلات معیشت مردم و مقابله با آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با هیأت دولت بر لزوم اولویت‌سنجی مسائل کشور توسط مدیران تأکید کرد و گفت: سخنان ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باید سرلوحه عملکرد مدیران استانی و کشوری قرار گیرد.

وی با یادآوری حماسه‌آفرینی ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، از مسئولان خواست تا با تلاش مضاعف در مسیر رفع مشکلات معیشتی مردم، از جمله گرانی کالاها و محصولات، گام بردارند.

امام جمعه اهواز با انتقاد از گرانی‌های خودسرانه، این پدیده را آسیب‌زا برای معیشت مردم دانست و خواستار برخورد جدی‌تر قوه قضائیه با متخلفان شد.

وی تأکید کرد: معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب است و باید در اولویت قرار گیرد.

در ادامه خطبه‌ها، حجت‌الاسلام موسوی‌فرد به آتش‌سوزی اخیر در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اشاره کرد و گفت: این حادثه موجب انتشار دود و افزایش آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان شده است و باید از طریق دیپلماسی پیگیری و حل شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت اخلاق‌مداری و رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، اظهار کرد: ارزش هر جامعه با نظام ارزشی آن گره خورده است و اگر محور آن رذائل اخلاقی و ثروت‌اندوزی باشد، پایه‌های آن جامعه سست خواهد شد.

امام جمعه اهواز به موضوع اشتغال جوانان پرداخت و خواستار اقدامات جدی در این زمینه شد.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ استان می‌توانند با توسعه خطوط تولید، نقش مؤثری در اشتغال‌زایی ایفا کنند.