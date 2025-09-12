به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، به بررسی چند موضوع مهم داخلی و بین‌المللی پرداخت.

وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس‌جمهور و هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار رهنمودهایی عمیق، راهبردی و در عین حال کاربردی ارائه کردند که شایسته است به عنوان منشور اجرایی دولت در همه دوران‌ها مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حکیمی با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری بیان کرد: مسئولان کشور باید راوی قدرت، قوت و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی باشند، نه صرفاً راوی مشکلات و ضعف‌ها در این زمینه نه‌تنها مسئولان، بلکه رسانه‌ها از جمله مطبوعات و صداوسیما نیز وظایف مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: همان‌طور که وعده الهی در قرآن کریم آمده است، این ظلم‌ها بی‌پاسخ نخواهند ماند رژیم صهیونیستی با ادامه جنایات خود، سرعت سقوط و نابودی‌اش را بیشتر می‌کند؛ حقیقتی که امروز حتی مردم سایر کشورها نیز به آن اذعان دارند.

امام جمعه شفت در ادامه، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر را محکوم کرد و گفت: این حمله که در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ صورت گرفت، یکی از تحولات بی‌سابقه در منطقه غرب آسیاست و پیامدهای وسیع سیاسی، امنیتی و حتی بین‌المللی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به سالروز درگذشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی، اظهار داشت: ۲۷ شهریور، سالروز درگذشت محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار است که به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده و فرصتی مناسب برای تجلیل از تلاشگران این عرصه ارزشمند فرهنگی به شمار می‌آید.