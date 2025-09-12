ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی برای رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی عودی جعفری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به جایگاه مسئولیت در نظام اسلامی، بیان کرد: مسئولیت در جمهوری اسلامی نعمتی بزرگ و فرصتی کوتاه است که به هر فردی اعطا نمیشود. مدیران باید بدانند انتخاب آنان ناشی از اعتماد نظام و مردم است و باید با همه توان در راه خدمتگزاری صادقانه گام بردارند.
امام جمعه موقت سراوان افزود: گاهی افراد پس از پایان دوران مسئولیت، درمییابند که فرصتهای بسیاری برای خدمت از دست دادهاند؛ بنابراین مدیران باید امروز و در همین مدت کوتاه مسئولیت، کارهای اساسی را به انجام برسانند تا در آینده دچار حسرت نشوند.
امامجمعه موقت سراوان در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پیگیری مصوبات در سطوح مختلف اداری تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات در سطح کلان و در دولت یا مجلس تصویب میشود، اما آنچه اهمیت دارد پیگیری مدیران میانی و اجرایی است. اگر مدیران به طور مستمر به اجرای مصوبات توجه نکنند، حتی مهمترین تصمیمات نیز روی زمین باقی میماند.
حجتالاسلام عودی با تأکید بر ضرورت تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت فعال نگهداشتن واحدهای تولیدی تأکید کردهاند. اقتصاد کشور زمانی شکوفا خواهد شد که چرخه تولید متوقف نشود و کارخانهها و کارگاهها با تمام ظرفیت کار کنند. وظیفه مدیران و مسئولان این است که مشکلات تولیدکنندگان را بشناسند و برای رفع موانع پیشروی آنان، راهکارهای عملی ارائه دهند.
امامجمعه موقت سراوان با انتقاد از نابسامانیهای موجود در بازار اظهار داشت: متأسفانه در بسیاری از کالاها شاهد اختلاف قیمتهای بیدلیل هستیم و این وضعیت اعتماد عمومی را کاهش میدهد. مدیران مربوطه باید با نظارت دقیق و مستمر، انضباط بازار را برقرار سازند و اجازه ندهند عدهای سودجو معیشت مردم را به بازی بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط منطقه و نقش ایمان در مقاومت ملتها اشاره کرد و افزود: تجربه جنگهای اخیر نشان داد که ملتی که از «جرأت ایمانی» برخوردار باشد، میتواند در برابر دشمنان ایستادگی کند. ایمان و توکل به خداوند پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان است.
خطیب نمازجمعه سراوان تأکید کرد: امروز دشمن تلاش میکند با جنگ ترکیبی، بهویژه با استفاده از سه قاعده «فقر، جهل و فریب» جامعه ایران را دچار تزلزل کند. آنان ابتدا با سیاهنمایی شرایط، سپس با جذب افراد کماطلاع و در نهایت با القای ناامیدی به دنبال سست کردن مقاومت مردم هستند. در برابر این نقشه، جهاد تبیین وظیفهای حیاتی است و همه باید در این میدان حاضر باشند.
حجتالاسلام عودی ادامه داد: دشمنان با بزرگنمایی مشکلات و پنهانکردن دستاوردها میخواهند اعتماد عمومی را هدف قرار دهند. در چنین شرایطی رسانهها، نخبگان و آحاد مردم باید با روشنگری، واقعیتها را برای جامعه بیان کنند و اجازه ندهند جنگ روانی دشمن به نتیجه برسد.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن با همین قواعد فقر و جهل توانستهاند ملتهای بسیاری را مغلوب سازند. اما ملت ایران بهواسطهٔ رهبری حکیمانه و ایمان عمیق خود توانسته است همه توطئهها را خنثی کند.
