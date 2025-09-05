به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: وحدت در اندیشه اسلامی یک اصل دائمی و الهی است و نباید آن را صرفاً به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی در نظر گرفت.

امام‌جمعه سراوان تصریح کرد: آنچه خداوند می‌خواهد و پیامبر و اهل‌بیت ایشان بر آن تأکید کرده‌اند، این است که مسلمانان باوجود اختلاف‌نظرها، دل‌هایشان را به یکدیگر نزدیک کنند و در برابر دشمنان صف واحدی داشته باشند.

حجت‌الاسلام بامری با بیان اینکه سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم سرشار از آموزه‌های وحدت‌آفرین است، بیان کرد: رسول خدا پس از هجرت به مدینه دو اقدام اساسی انجام داد: نخست، پایان‌دادن به ۱۲۰ سال درگیری و کینه‌توزی میان دو طایفه بزرگ مدینه و ایجاد برادری میان آنان، و دوم، عقد اخوت میان مهاجرین و انصار. این اقدامات بیانگر آن است که اساس حکومت اسلامی بر پایه وحدت و برادری بنا شد.

امام‌جمعه سراوان با اشاره به در پیش بودن سالروز ولادت امام جعفر صادق علیه‌السلام، ایشان را شخصیتی بی‌بدیل در جهان اسلام معرفی کرد و گفت: امام صادق علیه‌السلام به‌عنوان عاقل‌ترین، زاهدترین و عالم‌ترین شخصیت دوران خود، با سیره علمی و معنوی خود نه‌تنها شیعیان بلکه همه مسلمانان را تحت‌تأثیر قرار داد.

ایشان افزود: امروز صحنه غزه و فلسطین یکی از غم‌انگیزترین وقایع تاریخ اسلام است و اگر امت اسلامی در برابر این دشمن مشترک متحد بود، اسرائیل هرگز جرأت نمی‌کرد چنین جنایاتی را علیه مردم مظلوم مرتکب شود.

حجت الاسلام والمسلمین بامری تأکید کرد: فلسطین امروز معیار وحدت امت اسلامی است. هر اندازه مسلمانان به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، دشمن صهیونیستی عقب‌نشینی خواهد کرد. کمک به مردم غزه و ایستادگی در برابر اشغالگران وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و الهی است.

امام جمعه سراوان در پایان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند وحدت است. دشمنان دندان‌تیز کرده‌اند تا صفوف مسلمانان را بشکنند، اما با تمسک به قرآن، سیره پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام و پیروی از رهنمودهای امامین انقلاب می‌توان همه توطئه‌ها را خنثی کرد و امت اسلامی را به‌سوی عزت و اقتدار پایدار رهنمون ساخت