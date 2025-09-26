امام جمعه سراوان: غزه همچنان با فاجعه انسانی دست و پنجه نرم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان، بر اهمیت آغاز سال تحصیلی و تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: همکاری میان خانواده‌ها، معلمان و مسئولان آموزشی، کلید موفقیت در پرورش علمی و اخلاقی دانش‌آموزان است.

امام‌جمعه سراوان بر لزوم ترکیب آموزش رسمی با پرورش دینی و اخلاقی تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید با آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (ع) آشنا شوند و مهارت‌های اجتماعی را فرا گیرند؛ مسئولیت تربیت بر عهده هر دو نهاد خانواده و مدرسه است و نقش والدین در اشاعه ارزش‌های دینی و انقلابی حیاتی می‌باشد.

وی توجه به کودکان نیازمند و خانواده‌های آسیب‌پذیر را ضروری دانست و اظهار داشت: تأمین لوازم مدرسه و رفع نیازهای اساسی این کودکان را وظیفه جامعه خواند.

بخش قابل توجهی از سخنرانی بامری به موضوع «مکانیسم ماشه» اختصاص یافت.

حجت الاسلام بامری مکانیسم ماشه را ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌ها بدون نیاز به رأی‌گیری بین‌المللی توصیف و تأکید کرد: ایران با هوشیاری و انسجام ملی می‌تواند این فشارها را مدیریت کند. اقدام اخیر برخی کشورها بیشتر یک جنگ روانی و تبلیغاتی بود تا یک اقدام عملی.

وی پیامدهای اقتصادی این مکانیسم را محدود خواند و بر لزوم تقویت تولید داخلی و توسعه روابط تجاری تأکید کرد و افزود با حفظ آرامش و انسجام، در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی می‌کنیم.

امام‌جمعه سراوان در پایان جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم و وضعیت غزه را فاجعه انسانی خواند و بر لزوم حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد و آن را وظیفه اخلاقی و دینی مسلمانان دانست.