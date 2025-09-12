هاشمیان: امیدوارم به «آزادی» بازگردیم؛ کاش امیری از من دلخور نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته سوم فصل جاری لیگ برتر فوتبال گفت: بعد از بازی با سپاهان، فیفادی به وجود آمد که از این فرصت استفاده کردیم. چند روزی استراحت دادیم چون پیش فصل سنگینی را داشتیم و سپس تمرینات را برای مرور کارهای تاکتیکی از سر گرفتیم. از این فرصت برای شناسایی استعدادهای تیم‌های پایه استفاده کردیم تا با مربیان خود به جمع بازیکنان بیایند. تمرینات خیلی خوبی هم انجام دادیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با گلایه از مصدومیت سهیل صحرایی افزود: رابطه خوب باید دوطرفه باشد. محمد خدابنده‌لو در تیم ملی بزرگسالان مصدوم شد که ارتباط گرفتیم و خوشبختانه خیلی زود برگشت تا کنار تیم باشد. از سوی دیگر سهیل صحرایی با تیم امید بود که او هم آسیب دید و مشخص شد به بازی نمی‌رسد. بعد از ۶ روز هیچ گونه MRI از او گرفته نشده بود. دوست داریم تعامل ما دوطرفه باشد. کاش از صحرایی آزمایش می‌گرفتند و اگر هم نمی‌توانستند او را به ما بر می‌گرداندند تا کارهای پزشکی را انجام می‌دادیم.

هاشمیان درباره تقابل با فولاد تاکید کرد: تیم خیلی خوب و منظمی دارد که سرمربی فوق‌العاده ای مثل آقای گل محمدی دارد.او برای پرسپولیس خیلی زحمت کشیده است. آماده‌ایم بازی قدرتمند و پرنشاط را انجام دهیم. امیدواریم بتوانیم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. برای ما حضور در استادیوم آزادی بهتر است. برتری تیم‌ها این است که در ورزشگاه خودشان بازی کنند اما ما و چند تیم دیگر از این موهبت محروم هستیم و امیدوارم بتوانیم در ورزشگاه آزادی به زودی بازی کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره غیبت یعقوب براجعه گفت: او بازیکن بسیار خوبی است و پتانسیل بالایی دارد. اگر به نظرم تلاش کند می‌تواند سال‌های بسیار خوبی را در فوتبال ایران رقم بزند. فوتبال مثل یک خانواده است و اتفاقاتی رخ می‌دهد که باید آن مشکل را در خانه حل کنیم. برای من نظم و انضباط بالاترین فاکتور است. باید جوان‌ها را حمایت کنیم. ما فاصله برخورد و کمک کردن را می‌دانیم و هر زمان لازم باشد از آنها استفاده می‌کنیم. بالاترین موضوع، پیشرفت تیم است.

او تاکید کرد: سهیل صحرایی و خدابنده‌لو را نداریم و در جناح راست مشکل داریم.

هاشمیان درباره برگزاری بازی‌های کافا گفت: این بازی با فشار بدنی بازیکنان به خاطر تمرینات پیش فصل همزمان شد شاید اصلاً تیم ملی هم درگیر همین روند شد که چنین اتفاقاتی افتاد.

سرمربی پرسپولیس درباره جدایی وحید امیری و تقابل زودهنگام این بازیکن جدید فولاد با سرخپوشان تصریح کرد: امیدوارم او از من ناراحت نباشد چون تصمیم فنی گرفتم. وحید امیری امیدوارم مربی بزرگی شود.