اطلاعیه مشترک سازمان لیگ فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به طرح ساماندهی هواداران فوتبال در ورزشگاه‌های کشور از هواداران عزیز فوتبال انتظار می‌رود موارد ذیل را در مسابقه پرسپولیس – فولاد خوزستان از هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس که در ورزشگاه شهدای شهر قدس در روز شنبه ۲۲ شهریور برگزار می‌شود، رعایت فرمایند:

۱- با توجه به ظرفیت هشت هزار نفری ورزشگاه شهدای شهر قدس ورود به ورزشگاه با خرید بلیت الکترونیک از طریق سامانه رسمی به آدرس https://footballeticket.ir/ انجام خواهد شد و به هیچ عنوان افراد فاقد بلیت امکان ورود به ورزشگاه را نداشته و از مراجعه به ورزشگاه خودداری نمایند.

۲- در مبدا ورود جایگاه VIP امکانات پرینت وتحویل بلیط فیزیکی جهت اشخاصی که قبلاً از طریق سایت اقدام به خرید بلیط VIP نموده‌اند مهیا گردیده و بلیط کاغذی تحویل ایشان می‌گردد.

۳- تماشاگران دارای بلیت VIP حتماً باید در سکو و صندلی مشخص شده در بلیت استقرار داشته باشند و اکیداً اعلام می‌گردد بلیط فیزیکی خود را تا پایان مسابقه نزد خود نگه دارند تا در صورت لزوم توسط عوامل برگزاری کنترل گردد در غیر این صورت در مسابقات آتی قادر به خرید بلیط VIP نخواهند بود.

۴- ورود تماشاگران دارای بلیط VIP از درب ورود مختص VIP در ضلع جنوبی ورزشگاه سمت پارکینگ جدیدالاحداث انجام خواهد شد لذا این تماشاگران به درب ورودی اصلی مراجعه ننمایند.

۵- باتوجه به برخورد مناسب و شایسته و تعامل ویژه ای که فی مابین یگان ویژه و کانون هواداران برقرار است، لذا تعامل متقابل، رعایت نظم و انضباط و مقررات مورد انتظار می‌باشد.

۶- همیاران هوادار باشگاه پرسپولیس و جمعیت حامیان هواداران فوتبال ، تماشاگران را جهت استقرار در صندلی و ردیف مربوط به آنان راهنمایی خواهند کرد.

