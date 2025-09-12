  1. ورزش
برگزاری آخرین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با فولاد

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود را قبل از بازی با فولاد برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت برای دیدار برابر فولاد خوزستان از هفته سوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس، امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه به مدت یک ساعت در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند.

پیش از شروع تمرین، بازیکنان در جلسه فنی شرکت کردند و کادر فنی نکات لازم و آنالیز تیم حریف را برای بازیکنان تشریح کرد.

تمرین با گرم کردن آغاز شد و پس از آن، برنامه‌های بدنسازی، پاسکاری، جابحایی و مرور کارهای تاکتیکی و همچنین ضربات ایستگاهی و کارهای سرعتی در برنامه بود.

سرخپوشان بعد از پایان تمرین، راهی هتل محل اقامت خود شدند تا با استراحت و تغذیه، آماده بازی فردا (شنبه) مقابل فولاد خوزستان شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹ شنبه ۲۲ شهریور در زمین شهدای شهر قدس، میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود.

