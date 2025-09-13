یک گل در نیمه اول پرسپولیس و فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۹ و با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر خاتمه یافت.

علی علیپور (۴۳) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور.

ترکیب فولاد:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمدرضا سلیمانی.

دو تیم دز نیمه اول بازی مالکانه‌ای را در دستور کار قرار داشتند اما فولاد بدون ترس و واهمه از اسم میزبان توانست بارها در نیمه حریف دنبال خلق موقعیت باشد.

با این حال پرسپولیس با استفاده از سرعت بالای علی علیپور مهاجم ملی پوش خود توانست روی یک ضد حمله، تک گل نیمه اول را به ثمر برساند تا این تیم با اطمینان خاطر بیشتر راهی رختکن شده و دنبال نقشه برای حفظ پیروزی در نیمه دوم باشد.