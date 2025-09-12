به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد، با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، به آیه ۶۵ سوره اسرا اشاره و اظهار کرد: اگر انسان تنها بنده خدا باشد و از بندگی نفس، شیطان، پول و مقام رها شود، ابلیس بر او سلطه نخواهد یافت.

وی با استناد به آیه ۳۱ سوره اعراف، نمازگزاران را به پرهیز از اسراف و رعایت صرفه‌جویی توصیه کرد و افزود: این توصیه ارتباطی با شرایط اقتصادی کنونی کشور ندارد، بلکه از اصول همیشگی دین اسلام است و مسئولان نیز باید در حفظ بیت‌المال نهایت دقت را داشته باشند.

امام جمعه آبیک در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها تأکید کرد و گفت: کمک به دانش‌آموزان نیازمند، وظیفه‌ای انسانی و دینی است که باید با شور و همدلی انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مقر حماس در کشور قطر، اظهار داشت: این حمله نشان داد که تضمین‌های امنیتی سران استکبار، به‌ویژه آمریکا، هیچ‌گونه اعتبار و پشتوانه‌ای ندارد بلکه نه‌تنها حمایتی از قطر صورت نگرفت، بلکه دستور حمله نیز از سوی همان متحدان صادر شد.

حجت‌الاسلام روحانی در پایان، خطاب به وزارت امور خارجه خواستار شفاف‌سازی در توافقات بین‌المللی شد و گفت: ضروری است متن صریح توافقنامه‌ها به‌صورت عمومی منتشر شود تا ملت ایران از جزئیات آن مطلع باشند و بتوانند با آگاهی کامل نسبت به مسائل کلان کشور اظهار نظر کنند.