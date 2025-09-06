دانشگاه امام خمینی(ره) باید به پایگاهی برای تبادل اندیشه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس و مدیران دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، با تأکید بر اهمیت جایگاه این دانشگاه در سطح ملی و فراملی، اظهار داشت: عنوان بین‌المللی این مجموعه علمی، مسئولیت مدیریت و برنامه‌ریزی آن را در عرصه جهانی دوچندان می‌کند.

وی افزود: همه ما باید در جهت حمایت و پیشبرد اهداف دانشگاه تلاش کنیم تا این نهاد علمی بتواند در سطح بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد.

آبنوش با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و انسانی دانشگاه، تأکید کرد: این مجموعه باید به پایگاهی برای تبادل اندیشه، تربیت نخبگان و تعامل علمی با مراکز معتبر جهانی تبدیل شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تاکید کرد: دانشگاه امام خمینی (ره) می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و ایجاد پیوندهای علمی با دانشگاه‌های بین‌المللی، نقش مؤثری در دیپلماسی علمی کشور ایفا کند.

آبنوش بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح جهانی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت همه‌جانبه و نگاه بلندمدت است.

وی در پایان خواستار تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و نهادهای بین‌المللی شد تا مسیر رشد و تحول علمی با شتاب بیشتری طی شود.