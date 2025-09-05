به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، بر ضرورت عمل به آموزههای قرآن کریم و سیره امامان معصوم بهعنوان مسیر حقیقی کمال انسانی تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله مدنی، دومین شهید محراب، و آیتالله سید محمود طالقانی، نخستین امام جمعه تهران گفت: این بزرگان با اخلاص و مجاهدت خود، مسیر خدمت به دین و مردم را هموار کردند و یادشان باید همواره در دلها زنده بماند.
امام جمعه خاکعلی همچنین به شهدای ۱۷ شهریور میدان ژاله اشاره کرد و افزود: جمعه خونین تهران نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود که با خون پاک شهدا، پایههای رژیم طاغوت را لرزاند و روح مقاومت را در ملت ایران زنده کرد.
وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد ملت ایران را سرمایهای الهی و ملی دانست و اضافه کرد: این اتحاد مقدس، کلید رسیدن به آیندهای درخشان و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است و باید با تمام توان حفظ و تقویت شود.
فاطمیان با تأکید بر نقش مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: در طول تاریخ انقلاب، این مردم بودند که با ایستادگی، بصیرت و همدلی، توطئههای دشمنان را خنثی کردند.
وی در پایان یادآور شد: امروز نیز در برابر جنگ ترکیبی دشمن، اتحاد مردم و مسئولان باید همچون سپری پولادین عمل کند.
