رفع محرومیت تاریخی طارم سفلی در اولویت مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر شنبه در جمع مردم روستای سیاه‌پوش طارم سفلی بر لزوم توجه جدی به توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت‌های تاریخی این منطقه اظهار کرد: مردم طارم نقش کلیدی در تأمین امنیت شمال کشور دارند.

وی از تخصیص ۴۸.۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های روکش آسفالت در مناطق مختلف طارم از جمله شیزر، چوقور، سنگان، سیردان و نیارک خبر داد و افزود: با تکمیل پروژه راه‌سازی ورودی شیرین‌سو به نیارک و سروشان، مسیر طارم به قزوین تا ۴۰ کیلومتر کوتاه‌تر خواهد شد که این اقدام، گامی مؤثر در جهت رفع محرومیت و تسهیل ارتباطات منطقه‌ای است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس تاکید کرد: مسئولان استان باید این پروژه‌ها را با اولویت بالا دنبال کنند.

وی با اشاره به بحران جدی آب در طارم سفلی، از پیگیری‌های مستمر با وزارت نیرو خبر داد و گفت: اخذ ماده ۲۳ سد بورمانک و تخصیص ۲.۵ میلیون متر مکعب حقابه برای استان در دست اقدام است.

محمدبیگی با بیان اینکه خطر خشکسالی در طارم بسیار جدی است و می‌تواند محیط زیست و زندگی مردم را تهدید کند، تصریح کرد: در زمینه آبرسانی، بهبود راه‌ها و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی نیازمند کار جدی هستیم تا عقب‌ماندگی‌های تاریخی منطقه جبران شود.

محمدبیگی همچنین بر ضرورت توسعه ناحیه صنعتی طارم تأکید کرد و یادآور شد: مسئولان باید با حمایت از صنایع منطقه، به‌ویژه پروژه‌های مرتبط با معدن مس طارم، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در این منطقه شوند.