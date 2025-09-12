تصمیمات جدید منابع طبیعی برای بازسازی معادن در خواف

حسن وحید در حاشیه سفر به شهرستان خواف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش آبخیزداری، در قالب ترمیم آبخیزها تصمیماتی اتخاذ شد و در حوزه قنوات نیز تلاش شد بررسی لازم انجام گیرد. در بالادست ۵۰ قناتی که با مشکل مواجه هستند، مطالعات در حال انجام است تا ظرف سه سال، با همکاری و مشارکت مردم، آبخیزهای بالادست به بهرهبرداری برسند.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور افزود: در بخشهایی که تاکنون مطالعاتی انجام نشده، اقدامات مطالعاتی آغاز خواهد شد. همچنین در حوزه ریزگردها و گرد و غبار مقرر شد در مناطق بیابانی، با مشارکت مردم و سرمایهگذاران، اقداماتی انجام شود که امسال و سال آینده به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به حوزه بازسازی معادن بیان کرد: انتظار داریم معدن کاران، بهویژه در منطقه سنگآهن سنگان، به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند و علاوه بر برداشت از معدن، در بازسازی نیز به دولت کمک کنند.
وحید گفت: در زمینه نیروگاه خورشیدی محدودیتی برای واگذاری زمین وجود ندارد و این موضوع بر اساس برنامهریزی انجام خواهد شد. همچنین برای لایروبی بندهای خاکی، استفاده از ظرفیت دستگاهها و ماشینآلات موجود در حوزه معادن در دستور کار قرار گرفته است.
