جعفری: اختیارات جدید به شورای معادن خراسان رضوی تفویض خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی بر لزوم تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام استانی در حوزه معدن، عملیاتی کردن برنامه‌های راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی تأکید کرد.

معاون معادن و مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت‌های بیشتر در سایه حضور بارگاه منور رضوی، افزود: توسعه اقتصادی کشور نیازمند تلاش همگانی برای تحقق اهداف مقدس نظام است.

وی با اشاره به وجود طرح‌های سرمایه‌گذاری‌های زمین‌مانده در استان خراسان رضوی، تدوین یک برنامه عملیاتی مبتنی بر رشد موجود در استان را ضروری دانست تا بتوان این طرح‌ها را رصد و پایش کرد.

جعفری بیان کرد: آنچه در برنامه‌ریزی‌های امروز مبنا قرار دارد، برنامه هفتم توسعه بوده و لازم است استان خراسان رضوی در حوزه‌های معدن، صنعت، اصناف، تجارت و صادرات، برنامه‌های خود را به صورت عملیاتی تدوین و با همکاری استاندار و معاونین وی اجرا کند.

معاون معادن و مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر موقعیت استراتژیک خراسان رضوی به عنوان استان مرزی، خواستار برنامه‌ریزی ویژه برای نقش ۲۳ درصدی این استان در صادرات کشور شد.

وی در ادامه سخنان خود به چالش‌های معدنی اشاره کرد و گفت: با بررسی‌های به عمل آمده، ۱۷ راهبرد و ۷۰ برنامه کلان برای خروج از این چالش‌ها در حوزه معدن کشور تدوین شده که برای آن‌ها بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات نوشته شده است، این برنامه‌ها از سال آینده در استان رصد و پیگیری خواهد شد.

جعفری همچنین تشکیل حلقه راهبردی با حضور سازمان زمین‌شناسی، سازمان نظام مهندسی و بخش خصوصی را برای پایش این برنامه‌ها اعلام کرد و خواستار عملیاتی‌سازی آن در سطح استان شد.

معاون معادن و مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت تشکیل کارگروه تخصصی با حضور بخش خصوصی و تشکل‌های تحت نظارت استانداری تأکید کرد و گفت: با هماهنگی وزارتخانه، مقرر است حداقل هر سه ماه یک‌بار، این مهم مورد پیگیری جدی قرار گیرد تا به نتیجه برسند؛ انتظاری که هم وزیر و اینجانب به عنوان معین استان در وزارتخانه از مدیر کل جدید داریم، جدی گرفتن این پیگیری هاست.

وی همچنین به توسعه فعالیت‌های اکتشافی با تمرکز بر شناسایی ذخایر جدید و استفاده از ظرفیت‌های مرزی مشترک اشاره کرد و قول مساعدت وزارتخانه برای تحقق این اهداف را داد.

جعفری از ابلاغ تفویض اختیارات بخش معدن به اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در اجرای آئین‌نامه‌های مرتبط با قانون معادن با مشخص کردن ماده قانونی و آئین نامه مربوطه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اختیارات به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون معادن و مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یک سری اختیارات جدید دیگر نیز به شورای معادن خراسان رضوی در آینده نزدیک تفویض خواهد شد، اما بخشی از اختیارات در شورای معادن به دلیل اینکه دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است قابل واگذاری نیست، اما اگر رأی از دیوان بازگردد این اختیارات نیز به استان تفویض خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از مدیر کل سابق اداره صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی، برای مدیر جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: این وزارتخانه رشد پنج تا ۲۸ درصدی در برخی بخش‌های صنعت در مردادماه نسبت به شهریورماه امسال داشته و بخش معدن نیز نسبت به سال گذشته با پیشرفت‌هایی همراه بوده است، اما تلاش فعالان اقتصادی استان در کنار حمایت‌های دولتی ضروری است.