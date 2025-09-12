تراکتور با حمایت بانوان هوادار خود یک برد شیرین کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و آلومینیوم اراک از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر جمعه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار شد.

در این دیدار که بدلیل محرومیت هواداران آقا فقط بانوان هوادار اجازه ورود به ورزشگاه را داشتند شاگردان اسکوچیچ در نیمه نخست بازی مالکانه‌ای را به نمایش گذاشتند و در دقایق ابتدایی بازی دروزدک دوماگوج گل نخست بازی را به ثمر رساند تا جو ورزشگاه با شادی مضاعف بانوان هوادار همراه شود.

در ادامه بازی و دقیقه ۲۰ دوماگوج گل دوم و دقیقه ۴۱ گل سوم تراکتور را بدست آورد.

دقیقه ۶+۴۵ امیر محمد هوشمند گل اول الومینیوم را به ثمر رساند تا این بازی در دقایق پایانی با انگیزع بیشترب دنبال شود که بعد از دقایقی این نیمه با برتری سه بر یک به سود میزبان خاتمه یابد.

در نیمه دوم تیم آلومینیوم اراک بازی سرعتی را دردستور کار داشت و چندین موقعیت خلق کرد که به گل منتهی نشد.

در ادامه دقیقه ۶۲ بازی رجی لوشکاجا بازیکن تعویضی تراکتور گل چهارم تراکتور را بدست آورد.

ترکیب تراکتور:

شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ (مهدی شیری)، ایگور پستونسکی، مهدی ترابی (رجی لوشکاجا)، دانیال اسماعیلی فر، مهدی هاشم نژاد (مسعود زایر)، محمد نادری (اودیلیون زامروبکوف)، دروزدک دوماگوج، مارکو یوهانسن و امیر حسین حسین زاده (تومیسلاو استراکال)

ترکیب آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی (ابوالفضل سوختانلو) امیر محمد هوشمند، امیر نوری (رضا مرزبان)، امین جهانکهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی فرد (سی، مهدی مهدوی) یاسین جرجانی، علی وطن دوست (محمد مهدی خدایاری)، رحمان جعفری و عباس کهریزی

قضاوت این بازی را سید رضا مهدوی به عنوان داور وسط، علیرضا مرادی و حامد تازه پور به عنوان کمک اول و دوم، فرهاد امینی داور چهارم و آرمان اسعدی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی محمد نادری، تیبور هالوویچ و دراگان اسکوچیچ از تراکتور و امیر نوری و مربی تیم آلومینیوم کارت زرد دریافت کردند.