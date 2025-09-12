مراسم گرامیداشت روز ملی سینما آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز سینما با عنوان «در ستایش قصه‌های ماندگار یک ملت» به همت خانه سینما شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در موزه سینمای ایران در حال برگزاری است.

در این مراسم چهره‌هایی چون رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، سعید پورصمیمی، هوشنگ مرادی کرمانی، پرویز پرستویی، منوچهر شاهسواری، کامبیز دیرباز، محمدمهدی عسگرپور، بهمن فرمان‌آرا، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، امیر اثباتی، حمید نعمت الله، احمد عربانی، حبیب رضایی، محمد بحرانی، سید محمد بهشتی، حامد بهداد، محمد کارت، بهروز شعیبی، ارد عطارپور، آزاده صمدی، اکتای براهنی، محسن امیریوسفی، پژمان بازغی، شمس لنگرودی، مستانه مهاجر، سوگل قلاتیان، ابراهیم عامریان، شبنم مقدمی، علی دهکردی، رضا کیانیان، حامد جعفری، یونس شکرخواه، امیرحسین آرمان، همایون اسعدیان، ایرج راد، علیرضا حسینی، حامد شکیبانیا، فرهاد توحیدی، منصور ضابطیان، محمد صوفی، ایرج محمدی، مسعود فروتن، نادر فوقانی، هوشنگ گلمکانی، مسعود نجفی و ... حضور دارند.

منصور ضابطیان اجرای این مراسم را برعهده دارد. در ابتدای مراسم ویدئویی از تصاویر ماندگار سینمای ایران پخش شد.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما سپس روی صحنه آمد و عنوان کرد: به نمایندگی از اصناف خانه سینما به شما خوش‌آمد می‌گویم. متاسفیم که به دلیل محدودیت زمان و مکان امشب نتوانستیم در خدمت تمام دوستان و همکارانمان باشیم.

امید به برگزاری جشن خانه سینما با دلی شاد

وی با اشاره به اینکه این مراسم یک‌ جشن نیست، گفت: امشب بزرگداشت سینمای ملی ایران است. شب بزرگداشت و ستایش قصه‌های ماندگارمان. حال ما بد است تکرار این‌جمله نیز خسته‌کننده شده است.‌ امیدوارم روزی با دلی شاد جشن خانه سینما را در کنار تمام دوستانمان برگزار کنیم.

اسعدیان بیان کرد: سینمای ایران در تمام این سال‌ها کنار ‌ مردم بوده و در هشت سال دفاع مقدس کنار مردم جنگیده است.‌ این سینما برای مردم بوده و خواهد ماند. بزرگان سینما همواره دغدغه این آب و خاک را داشته و به مسئولان هشدار داده اند اما همواره با انگ سیاه‌نمایی مواجه شده اند. بزرگان سینما دلسوزترین دلسوزان این آب و خاک هستند و من هم افتخار می‌کنم که عضو کوچکی از این سینما هستم. جهان رو به پیشرفت است و باید دریچه‌ای نو رو به آینده بگشاییم.

سینما همواره کنار مردم بوده و خواهد ماند

مدیرعامل خانه سینما بیان کرد: در ۱۲ روز جنگ، بیش از هزار تن از عزیزانمان را از دست دادیم و بر روح پرفتوح تمام این شهیدان درود می‌فرستم. در این ۱۲ روز همه شوکه شدند از متجاوزان گرفته تا مسئولان و مردم اما ما نگران هستیم. مردم در آن ایام‌ مسئولیت خود را به خوبی انجام ‌دادند اما ‌مسئولان چه؟

وی افزود: مردم با تمام نارضایتی‌ها و مصائبی که داشتند، مردانه در آن ۱۲ روز ایستادند و می‌دانستند که تسلیم شدن مقابل متجاوز آزادگی به همراه نمی‌آورد. چیزی که در آن ۱۲ روز مردم را با تمام عقاید مختلف به هم ‌پیوند داد ایران سرزمین مادری ما بود.

اسعدیان در پایان با اشاره با سرود ای ایران بیان کرد: حدود ۸۰ سال از سرود ای ایران می‌گذرد و استادان زیادی این سرود را ساختند. این سرود به صورت غیررسمی سرود ملی ما ایرانیان است زیرا ایدئولوژی خاصی را تبلیغ نمی‌کند. استاد ناصر تقوایی سال‌ها پیش فیلم «ای ایران» را ساخت تا به ما چنین مفهوم‌ مهمی را یادآوری کند.

پس از صحبت‌های مدیرعامل خانه سینما کلیپی با سرود ای ایران پخش شد و در ادامه سینا ذکایی به همراه گروه موسیقی خود آهنگ فیلم‌های «قیصر» و «ترن» را اجرا کردند.

سینما بر شانه‌های زخمی عشق مرهم ‌می‌گذارد

در ادامه ‌مراسم رضا کیانیان بازیگر سینما روی صحنه آمد و گفت: سینمای ایران بیش از ۴۰ سال است که بر شانه‌های زخمی عشق مرهم می‌گذارد و بر سودای روزی است که دیگر عشق، شوق و خدا را در پستوی خانه پنهان نکنیم.

صدای ما، صدای مردم است

حامد بهداد بازیگر سینما سپس عنوان کرد: آقای اکتای براهنی امیدوارم فیلم «پیرپسر» با اسکار برود و ما را هم‌ همراه خودتان ببرید.

وی افزود: زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد از هنرمندان خواست که مردم را به آرامش دعوت کنند اما این یک توهین بود زیرا مردم در آن زمان از ما جلوتر بودند. در آن سال‌ها حتی هنرمندان را مقابل هنرمندان قرار دادند. ما باید دست در دست هم بدهیم و صدای ما صدای مردم باشد. خود ما هم باید نسبت به این‌ تفرقه‌افکنی‌ها آگاه باشیم.

این بازیگر سینما عنوان کرد: سینمای ایران در طول حیات خود چون دیده‌بانی آگاه جوامع بشری را بدون بیم از برچسب زنی‌های مرسوم و اتهام‌ سیاه نمایی و سواستفاده از قدرت رصد کرده است.

پس از صحبت‌های حامد بهداد صحنه‌هایی از هشدارهای اجتماعی و سیاسی سینما پخش شد.

ما همه با هم هستیم حتی اگر دیگرگونه فکر کنیم

در ادامه مراسم شبنم مقدمی، پژمان بازغی و علی دهکردی برای تجلیل از ستاره اسکندری بازیگر سینما به صحنه آمدند.

اسکندری در ابتدا بیان کرد: بسیار خوشحالم که در این روز و به مناسبت روز سینما کنار هم جمع شده‌ایم هرچند دل همه ما برای سینمای متفکر و مستقل تنگ شده است. بسیار متاسفم که ترانه علیدوستی، باران کوثری، شقایق دهقان، پانته آ بهرام، هنگامه قاضیانی و... در اینجا نیستند و این مساله به حسرت ما اضافه می‌کند که در سال‌های بعد بخش هایی از فیلم آنها را نشان دهیم و مانند بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی و ... حسرت بخوریم.

وی ادامه داد: امیدوارم سیاستگذاران چاره‌ای برای سینماداران بیاندیشند که با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند. امیدوارم سیاستگذاران ما چاره‌ای کنند چون ما همه باهم هستیم حتی اگر دیگرگونه فکر کنیم. امیدوارم هیچ کسی در حذف نباشد زیرا تاریخ سینما تمام این عزیزان هستند.

در ادامه پژمان بازغی مطرح کرد: از خانم اسکندری بابت تمام زحماتی که در طول سه سال کشیدند، تشکر می‌کنم. رامبد جوان و شهاب حسینی نیز خیلی با ما همراهی کردند که از این عزیزان هم سپاسگزارم.

سپس گروه نوازندگان موسیقی فیلم «طوقی» و «سلطان قلب‌ها» را نواختند.

سینمای ایران ‌حماسه‌سرای دفاع مقدس است

کمال تبریزی کارگردان سینما سپس بیان کرد: یاد روزگاری افتادم که عده‌ای می‌خواستند در خانه سینما را ببندند و همگرایی و همدلی مانع این اتفاق شد. این ‌همدلی همواره میان اهالی سینما وجود داشته و باقی خواهد ماند. به شخصه این امید را دارم که هرچه جلوتر برویم‌ بیشتر قدر و منزلت سینما دانسته شود.

وی در ادامه تصریح کرد: سینمای ایران حماسه‌سرای دفاع مقدس این سرزمین مقابل دشمنان بوده است. سینه سینمای ایران پر از رشادت مردانی است که مرگ با عزت در میدان را به ذلت زندگی زیر یوق دشمن ترجیح دادند.

پس از صحبت‌های کمال تبریزی ویدئویی از فیلم‌های دفاع مقدسی سینمای ایران پخش شد.

در ادامه مراسم بخش‌هایی از فیلم «صدای هند رجب» پخش شد و ضابطیان از حاضران خواست که به احترام مردم غزه، هموطنانی که در جنگ ۱۲ روزه جان خود را از دست دادند و تمام‌ مظلومان جهان یک دقیقه بایستند و سکوت کنند.

ادامه دارد...